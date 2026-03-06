Ричмонд
16-летняя Пересильд ответила всем, кто не верит в ее роман с Ваней Дмитриенко

Актриса с иронией подтвердила, что их отношения — это контракт
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко, фото: соцсети
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко, фото: соцсети

Анна Пересильд отреагировала на хейтеров, которые постоянно обвиняют ее в пиар-романе с Ваней Дмитриенко. 16-летняя актриса решила записать для недоброжелателей ироничное видеообращение, в котором не стала отрицать, что на самом деле у нее с 20-летним певцом есть контракт.

«Всем привет! Я надеюсь, что вы готовы к этому разговору. Не знаю, почему никто не понимает, но, по-моему, отношения Вани Дмитриенко и Ани Пересильд — это контракт. Как это можно не понимать? Люди, включите головы, головушки свои. Как это можно не понимать? Типа, ребята, все очевидно, все очень понятно. Посмотрите, как все происходило. Я не знаю, как этого можно не понимать. Ну просто все же доказательства есть. Ужас, конечно…» — эмоционально высказалась звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Недавно Дмитриенко в онлайн-шоу «Вписка» опроверг слухи о пиар-романе с юной актрисой. Музыкант подчеркнул, что их с  Анной связывают реальные романтические отношения.

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд, фото: соцсети
Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд, фото: соцсети

Артист добавил, что однажды в шутку предложил возлюбленной на самом деле заключить контракт.

«Это не пиар-история. У нас нет ни контракта, ничего. У нас есть чистые, человеческие, классные отношения. Я просто один раз сказал: “Может, мы реально подпишем с тобой контракт?”. Просто пошутил на эту тему. Это максимум, что было», — заявил певец.

Напомним, Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко стали появляться вместе на публике в начале 2025 года, чем спровоцировали слухи о романе. Однако они никак не комментировали их.

Лишь осенью того же года юные звезды перестали скрывать свои романтические отношения. Впрочем, после этого многие хейтеры стали обвинять молодых людей в том, что они лишь играют влюбленных на публике, чтобы привлечь к себе внимание.

Ранее Дмитриенко рассказал о знакомстве с 74-летним отцом Пересильд.