«Всем привет! Я надеюсь, что вы готовы к этому разговору. Не знаю, почему никто не понимает, но, по-моему, отношения Вани Дмитриенко и Ани Пересильд — это контракт. Как это можно не понимать? Люди, включите головы, головушки свои. Как это можно не понимать? Типа, ребята, все очевидно, все очень понятно. Посмотрите, как все происходило. Я не знаю, как этого можно не понимать. Ну просто все же доказательства есть. Ужас, конечно…» — эмоционально высказалась звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».