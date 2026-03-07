Впрочем, жизнь с творческим человеком не помогла Дженне вдохновиться на новые «яркие пятна» в фильмографии. Вместе супруги сняли мелодраму «Гигантский механический человек» (2011), но единственное, что действительно хорошо получилось у этого союза — дети. К тому же, первая беременность актрисы совпала с ожиданием второго ребенка у ее героини в восьмом сезоне «Офиса», и 24 сентября 2011 года на свет появился Уэстон Ли Кирк. Начало нового «интересного положения» и первые годы жизни младшей дочери — Харпер Мари Кирк, родившуюся 25 мая 2014 года — тоже прошли на съемочной площадке, но мало запомнились поклонникам.