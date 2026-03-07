Звезда мокьюментари 7 марта 2026 года отмечает свой 52-ой день рождения. По такому торжественному случаю предлагаем познакомиться с биографией артистки и узнать, как сложилась карьера Дженны Фишер после окончания сериала «Офис».
Детство Дженны Фишер
Родилась именинница в 1974 году во втором по величине городе американского штата Индиана — Форт-Уэйн, в семье учительницы по истории Энн Миллер и инженера Джеймса Фишера. К слову, при рождении девочка получила имя Реджина Мари Фишер. Однако родители сокращенно звали ее Дженной, что впоследствии переросло в псевдоним для титров.
Юные годы Фишер провела в окрестностях города Сент-Луис штата Миссури: там она посещала кружок актерского мастерства, где подружилась с младшим братом режиссера Джеймса Ганна — актером Шоном Ганном, затем окончила начальную школу Пьермонта, а также среднюю римско-католическую школу для девочек под названием Неринкс-Холл. После перебралась в Кирксвилл, чтобы получить две степени бакалавра — по журналистике и театральному искусству — в колледже при Университете Трумена.
Первые шаги в кинематографе
Путь к успеху для начинающей актрисы оказался непростым. Получив профессиональное образование Дженна Фишер в 1998 году перебралась в Лос-Анджелес и стала пробовать свои силы в уличном театре комедии дель арте (в переводе с итальянского — «комедия масок», импровизация актеров в масках на площади). Там, на американских проспектах, ее и приметил агент по поиску талантов. Правда, экранный дебют Дженны был далек от кинематографического искусства — она снялась в фильме о половом просвещении для выписывающихся пациентов психиатрических отделений. Обещанной славы, как и настоящих ролей, Фишер ждала три года.
Первой героиней актрисы стала официантка в эпизоде ситкома «Спин-Сити» (1996-2002). Однако с каждым новым проектом — медицинская драма «Сильное лекарство» (2000-2006), трагикомедия «Клиент всегда мертв» (2001-2005), триллер «Детектив Раш» (2003-2010) и так далее — экранное время персонажей Фишер сокращалось. После неудачных съемок в независимом кино наподобие драмеди «Герой месяца» (2004), актриса опустила руки. Тем более, что карьера ее первого мужа Джеймса Ганна, с которым они обручились в 2000 году, шла в гору: кинематографист успел прославиться сценариями к полнометражным лентам «Скуби-Ду» (2002) и «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе» (2004). Однако даже смена вектора деятельности — постановка собственной комедии «Леденец любви» (2004) при непосредственном участии супруга — не помогла Дженне Фишер приободриться.
Спасательный «Офис»
Продюсеры псевдодокументального сериала искали неприметную, но опытную актрису без флера звездности. Дженна Фишер на роль скромной, но напористой секретарши по имени Памела Бисли — кажется, единственного адекватного человека в ситкоме «Офис» (2005-2013) — подошла как нельзя кстати. На кинопробы девушка попала благодаря своему знакомству с Джеймсом Ганном и кастинг-директором Эллисон Джонс («Хулиганы и ботаны», 1999-2000), которая посоветовала вести себя однообразно и «тускло». Такое нестандартное поведение и помогло обойти актрису Кэтрин Хан («Частная жизнь», 2018) — главную соперницу за место будущей возлюбленной торгового представителя Джима Халперта (Джон Красински).
Робкая, но честная и прямолинейная офисная сотрудница компании по поставке бумаги Пэм, втихаря пишущая картины и мечтающая о реализации своего творческого потенциала, полюбилась зрителям. Профессиональная публика тоже по достоинству оценила заслуги Фишер. В 2006 и 2007 годах она удостоилась Премии Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в комедийном сериале, а также была номинирована на «Эмми-2007». Долгожданное признание стало для карьеры Дженны спасением.
Жизнь после славы
Головокружительный успех прошел вместе с завершением девятого сезона телекомедии «Офис». Закончилась и любовь с Джеймсом Ганном. Правда, расставание пары и развод случились еще на вершине популярности Дженны Фишер — в 2008 году. Спустя два года актриса вышла замуж за другого, не менее перспективного режиссера — Ли Кирка. С кинематографистом они познакомились в кулуарах «Офиса», где он появлялся в эпизодах шестого сезона и занимался постановкой серии «Вандализм» в финале проекта.
Впрочем, жизнь с творческим человеком не помогла Дженне вдохновиться на новые «яркие пятна» в фильмографии. Вместе супруги сняли мелодраму «Гигантский механический человек» (2011), но единственное, что действительно хорошо получилось у этого союза — дети. К тому же, первая беременность актрисы совпала с ожиданием второго ребенка у ее героини в восьмом сезоне «Офиса», и 24 сентября 2011 года на свет появился Уэстон Ли Кирк. Начало нового «интересного положения» и первые годы жизни младшей дочери — Харпер Мари Кирк, родившуюся 25 мая 2014 года — тоже прошли на съемочной площадке, но мало запомнились поклонникам.
Однако в 2015 году кинокопилка Дженны Фишер все же пополнилась центральными персонажами. В фантастическом драмеди «Ты, я и конец света» (2015) сыграла библиотекаршу вне закона по имени Родни Макнил, в трагикомедии «Статус Брэда» (2017) — стала женой главного героя в исполнении Бена Стиллера, в триллере-байопике Клинта Иствуда «Поезд на Париж» (2018) — сыграла мать одного из основных солдатов, в сериале о разведенных супругах «Разделенные вместе» (2018–2019) она делила главное экранное время с Оливером Хадсоном. Финальным аккордом стало появление в музыкальном переосмыслении Саманты Джейн и Артуро Переса-мл. «Дрянные девчонки» (2024), где Фишер достался образ миссис Херон.
Где сейчас Дженна Фишер
Собрав остатки успеха культового ситкома исполнительница роли Пэм перенаправила нереализованные актерские амбиции в новую сферу — подкаст «Леди Офиса». Проект, где вместе с коллегой Анджелой Кинси — ненавидящей людей бухгалтершей Анджелой Мартин из мокьюментари «Офис», оказался не менее популярным. Ведущие делятся со слушателями подробностями съемок, а также обсуждают сами эпизоды и закулисье Голливуда, относящееся к их сериалу. Так фанаты истории о буднях компании «Дандер Миффлин» узнали, что Анджела тоже претендовала на роль секретарши и множество других секретов.
Незанятое записью новых выпусков время Дженна Фишер тратит на поддержку приютов для животных, а также помогает братьям нашим меньшим обрести новые семьи. Кроме того, последние несколько лет актриса борется с раком молочной железы. О своей тяжелой болезни она рассказала общественности в 2023, а спустя год — порадовала поклонников известием о наступившей благодаря своевременной терапии ремиссии. Окрыленная выздоровлением Фишер подписалась на участие в съемках роуд-муви «Новогоднее обещание» — комедии о путешествии трех друзей для участия в шоу-группе Green Day, созданной ее супругом Ли Кирком в 2025 году. К слову, Анджеле Кинси там тоже досталась какая-то роль.