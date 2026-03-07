Ричмонд
Жизнь после «Офиса»: чем сейчас занимается Дженна Фишер

Застенчивая и ранимая Пэм Бисли из псевдодокументального ситкома «Офис» — в таком амплуа большинству зрителей известна Дженна Фишер. Рассказываем, в каких еще проектах снялась актриса и чем занята сейчас
Мария Серяпова
Автор Кино Mail
Дженна Фишер
Дженна ФишерИсточник: Legion-Media.ru

Звезда мокьюментари 7 марта 2026 года отмечает свой 52-ой день рождения. По такому торжественному случаю предлагаем познакомиться с биографией артистки и узнать, как сложилась карьера Дженны Фишер после окончания сериала «Офис».

Детство Дженны Фишер

Родилась именинница в 1974 году во втором по величине городе американского штата Индиана — Форт-Уэйн, в семье учительницы по истории Энн Миллер и инженера Джеймса Фишера. К слову, при рождении девочка получила имя Реджина Мари Фишер. Однако родители сокращенно звали ее Дженной, что впоследствии переросло в псевдоним для титров.

Юные годы Фишер провела в окрестностях города Сент-Луис штата Миссури: там она посещала кружок актерского мастерства, где подружилась с младшим братом режиссера Джеймса Ганна — актером Шоном Ганном, затем окончила начальную школу Пьермонта, а также среднюю римско-католическую школу для девочек под названием Неринкс-Холл. После перебралась в Кирксвилл, чтобы получить две степени бакалавра — по журналистике и театральному искусству — в колледже при Университете Трумена.

Первые шаги в кинематографе

Кадр из фильма «Леденец любви»
Кадр из фильма «Леденец любви»

Путь к успеху для начинающей актрисы оказался непростым. Получив профессиональное образование Дженна Фишер в 1998 году перебралась в Лос-Анджелес и стала пробовать свои силы в уличном театре комедии дель арте (в переводе с итальянского — «комедия масок», импровизация актеров в масках на площади). Там, на американских проспектах, ее и приметил агент по поиску талантов. Правда, экранный дебют Дженны был далек от кинематографического искусства — она снялась в фильме о половом просвещении для выписывающихся пациентов психиатрических отделений. Обещанной славы, как и настоящих ролей, Фишер ждала три года.

Первой героиней актрисы стала официантка в эпизоде ситкома «Спин-Сити» (1996-2002). Однако с каждым новым проектом — медицинская драма «Сильное лекарство» (2000-2006), трагикомедия «Клиент всегда мертв» (2001-2005), триллер «Детектив Раш» (2003-2010) и так далее — экранное время персонажей Фишер сокращалось. После неудачных съемок в независимом кино наподобие драмеди «Герой месяца» (2004), актриса опустила руки. Тем более, что карьера ее первого мужа Джеймса Ганна, с которым они обручились в 2000 году, шла в гору: кинематографист успел прославиться сценариями к полнометражным лентам «Скуби-Ду» (2002) и «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе» (2004). Однако даже смена вектора деятельности — постановка собственной комедии «Леденец любви» (2004) при непосредственном участии супруга — не помогла Дженне Фишер приободриться.

Спасательный «Офис»

Кадр из сериала «Офис»
Кадр из сериала «Офис»

Продюсеры псевдодокументального сериала искали неприметную, но опытную актрису без флера звездности. Дженна Фишер на роль скромной, но напористой секретарши по имени Памела Бисли — кажется, единственного адекватного человека в ситкоме «Офис» (2005-2013) — подошла как нельзя кстати. На кинопробы девушка попала благодаря своему знакомству с Джеймсом Ганном и кастинг-директором Эллисон Джонс («Хулиганы и ботаны», 1999-2000), которая посоветовала вести себя однообразно и «тускло». Такое нестандартное поведение и помогло обойти актрису Кэтрин Хан («Частная жизнь», 2018) — главную соперницу за место будущей возлюбленной торгового представителя Джима Халперта (Джон Красински).

Робкая, но честная и прямолинейная офисная сотрудница компании по поставке бумаги Пэм, втихаря пишущая картины и мечтающая о реализации своего творческого потенциала, полюбилась зрителям. Профессиональная публика тоже по достоинству оценила заслуги Фишер. В 2006 и 2007 годах она удостоилась Премии Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в комедийном сериале, а также была номинирована на «Эмми-2007». Долгожданное признание стало для карьеры Дженны спасением.

Жизнь после славы

Кадр из фильма «Гигантский механический человек»
Кадр из фильма «Гигантский механический человек»

Головокружительный успех прошел вместе с завершением девятого сезона телекомедии «Офис». Закончилась и любовь с Джеймсом Ганном. Правда, расставание пары и развод случились еще на вершине популярности Дженны Фишер — в 2008 году. Спустя два года актриса вышла замуж за другого, не менее перспективного режиссера — Ли Кирка. С кинематографистом они познакомились в кулуарах «Офиса», где он появлялся в эпизодах шестого сезона и занимался постановкой серии «Вандализм» в финале проекта.

Впрочем, жизнь с творческим человеком не помогла Дженне вдохновиться на новые «яркие пятна» в фильмографии. Вместе супруги сняли мелодраму «Гигантский механический человек» (2011), но единственное, что действительно хорошо получилось у этого союза — дети. К тому же, первая беременность актрисы совпала с ожиданием второго ребенка у ее героини в восьмом сезоне «Офиса», и 24 сентября 2011 года на свет появился Уэстон Ли Кирк. Начало нового «интересного положения» и первые годы жизни младшей дочери — Харпер Мари Кирк, родившуюся 25 мая 2014 года — тоже прошли на съемочной площадке, но мало запомнились поклонникам.

Однако в 2015 году кинокопилка Дженны Фишер все же пополнилась центральными персонажами. В фантастическом драмеди «Ты, я и конец света» (2015) сыграла библиотекаршу вне закона по имени Родни Макнил, в трагикомедии «Статус Брэда» (2017) — стала женой главного героя в исполнении Бена Стиллера, в триллере-байопике Клинта Иствуда «Поезд на Париж» (2018) — сыграла мать одного из основных солдатов, в сериале о разведенных супругах «Разделенные вместе» (2018–2019) она делила главное экранное время с Оливером Хадсоном. Финальным аккордом стало появление в музыкальном переосмыслении Саманты Джейн и Артуро Переса-мл. «Дрянные девчонки» (2024), где Фишер достался образ миссис Херон.

Где сейчас Дженна Фишер

Анджела Кинси и Дженна Фишер
Анджела Кинси и Дженна Фишер Источник: Соцсети

Собрав остатки успеха культового ситкома исполнительница роли Пэм перенаправила нереализованные актерские амбиции в новую сферу — подкаст «Леди Офиса». Проект, где вместе с коллегой Анджелой Кинси — ненавидящей людей бухгалтершей Анджелой Мартин из мокьюментари «Офис», оказался не менее популярным. Ведущие делятся со слушателями подробностями съемок, а также обсуждают сами эпизоды и закулисье Голливуда, относящееся к их сериалу. Так фанаты истории о буднях компании «Дандер Миффлин» узнали, что Анджела тоже претендовала на роль секретарши и множество других секретов.

Незанятое записью новых выпусков время Дженна Фишер тратит на поддержку приютов для животных, а также помогает братьям нашим меньшим обрести новые семьи. Кроме того, последние несколько лет актриса борется с раком молочной железы. О своей тяжелой болезни она рассказала общественности в 2023, а спустя год — порадовала поклонников известием о наступившей благодаря своевременной терапии ремиссии. Окрыленная выздоровлением Фишер подписалась на участие в съемках роуд-муви «Новогоднее обещание» — комедии о путешествии трех друзей для участия в шоу-группе Green Day, созданной ее супругом Ли Кирком в 2025 году. К слову, Анджеле Кинси там тоже досталась какая-то роль.