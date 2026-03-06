Богомолов назвал новое назначение Безрукова замечательным решением

«От всего сердца поздравляю Сергея Безрукова с назначением! Замечательное решение. Сергей — выдающегося дарования артист и замечательный профессионал. Имел счастье работать с Сергеем и всегда привожу его в пример молодым коллегам. МХТ им. Горького — удачи и возрождения!» — отметил он.