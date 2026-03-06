Богомолов назвал новое назначение Безрукова замечательным решением

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов поздравил народного артиста РФ Сергея Безрукова с назначением на должность художественного руководителя МХАТ имени Горького и назвал это решение замечательным. Такое мнение режиссер высказал на своих страницах в социальных сетях.
«От всего сердца поздравляю Сергея Безрукова с назначением! Замечательное решение. Сергей — выдающегося дарования артист и замечательный профессионал. Имел счастье работать с Сергеем и всегда привожу его в пример молодым коллегам. МХТ им. Горького — удачи и возрождения!» — отметил он.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова назначила Безрукова художественным руководителем МХАТ имени Максима Горького. Продолжит ли народный артист возглавлять Московский губернский театр, глава ведомства не уточнила. Положительное решение по этому вопросу считает наиболее вероятным источник ТАСС, знакомый с ситуацией. Агентство направило запрос в министерство культуры.