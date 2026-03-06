Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Богомолов назвал новое назначение Безрукова замечательным решением

Режиссер отметил, что всегда приводит артиста в пример молодым коллегам
Константин Богомолов
Константин Богомолов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов поздравил народного артиста РФ Сергея Безрукова с назначением на должность художественного руководителя МХАТ имени Горького и назвал это решение замечательным. Такое мнение режиссер высказал на своих страницах в социальных сетях.

«От всего сердца поздравляю Сергея Безрукова с назначением! Замечательное решение. Сергей — выдающегося дарования артист и замечательный профессионал. Имел счастье работать с Сергеем и всегда привожу его в пример молодым коллегам. МХТ им. Горького — удачи и возрождения!» — отметил он.

Сергей Безруков на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба
Сергей Безруков на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова назначила Безрукова художественным руководителем МХАТ имени Максима Горького. Продолжит ли народный артист возглавлять Московский губернский театр, глава ведомства не уточнила. Положительное решение по этому вопросу считает наиболее вероятным источник ТАСС, знакомый с ситуацией. Агентство направило запрос в министерство культуры.