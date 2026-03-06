Ричмонд
Богомолов отреагировал на новую должность Хабенского в Школе-студии МХАТ

Богомолов поздравил Хабенского с получением должности в Школе-студии МХАТ
Константин Богомолов
Константин БогомоловИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Константин Богомолов отреагировал на новость о назначении актера Константина Хабенского исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Соответствующий пост он разместил в Telegram-канале.

«Мои искренние поздравления коллеге и прекрасному артисту Константину Хабенскому!» — написал Богомолов. Он выразил уверенность в том, что огромный опыт, энтузиазм и талант Хабенского станут мощным двигателем развития Школы-студии. «Сил и терпения!» — добавил режиссер.

Константин Хабенский
Константин ХабенскийИсточник: Legion-Media.ru

Богомолов занимал пост ректора заведения на протяжении 20 дней и после своего назначения столкнулся с критикой выпускников школы и некоторых деятелей культуры. 11 февраля он попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову об увольнении.

Богомолов также поздравил народного артиста России Сергея Безрукова с назначением на пост художественного руководителя МХАТ имени Горького. «Замечательное решение. Сергей — выдающегося дарования артист и замечательный профессионал», — подчеркнул Константин. Он пожелал театру «удачи и возрождения» и заявил, что учреждение ждет блестящее будущее.