Колокольников раскрыл необычное условие работы с голливудским режиссером Ноланом

Юрий Колокольников подтвердил, что Нолан не дает актерам садиться во время съемок
Юрий Колокольников в фильме «Довод»
Юрий Колокольников в фильме «Довод»

Актер Юрий Колокольников, снявшийся в фильме Кристофера Нолана «Довод», поделился впечатлениями от работы с культовым постановщиком. Об этом он рассказал в шоу «Натальная карта».

Артист назвал Нолана гением и подтвердил, что режиссер не дает актерам садиться на стулья во время съемок.

По словам Юрия, для получения роли в «Доводе» нужно было сначала записать пробу, а затем сыграть ту же сцену лично перед Ноланом и его ассистентом. Артист признался, что момент был «стремным» и «тревожным», однако после таких проб ему больше ничего не страшно.

«Он один из самых больших визионеров нашего времени. Как он все в голове держит…» — высказался Колокольников об именитом режиссере.

Ранее Юрий Колокольников вышел на красную дорожку кинопремии в Голливуде.