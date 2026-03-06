Колокольников раскрыл необычное условие работы с голливудским режиссером Ноланом

Актер Юрий Колокольников, снявшийся в фильме Кристофера Нолана «Довод», поделился впечатлениями от работы с культовым постановщиком. Об этом он рассказал в шоу «Натальная карта».
Артист назвал Нолана гением и подтвердил, что режиссер не дает актерам садиться на стулья во время съемок.
По словам Юрия, для получения роли в «Доводе» нужно было сначала записать пробу, а затем сыграть ту же сцену лично перед Ноланом и его ассистентом. Артист признался, что момент был «стремным» и «тревожным», однако после таких проб ему больше ничего не страшно.
«Он один из самых больших визионеров нашего времени. Как он все в голове держит…» — высказался Колокольников об именитом режиссере.
Ранее Юрий Колокольников вышел на красную дорожку кинопремии в Голливуде.