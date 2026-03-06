Ричмонд
Дмитрий Нагиев раскритиковал внешность 36-летнего сына

Актер заявил, что Кириллу Нагиеву нужно поработать над своей внешностью
Кирилл и Дмитрий Нагиевы
Кирилл и Дмитрий Нагиевы

Дмитрий Нагиев накануне выступил на «Форуме в большом городе» от VK. Одна из журналисток спросила у актера, кого он считает главным секс-символом страны — как среди женщин, так и среди мужчин.

Артист признался, что не задумывался об этом. У Нагиева уточнили: не считает ли он своего старшего сына Кирилла Нагиева секс-символом.

«Ему тоже поработать надо. Вот это бородище вечное. У Кирилла проблема — он бежит от своей внешности. Он как актер считает, что внешность может быть любой», — цитирует звезду фильма «Елки 12» Телеграм-канал «Звездач».

Кирилл Нагиев, фото: пресс-служба
Кирилл Нагиев, фото: пресс-служба

Нагиев отметил, что на своих актерских курсах в Дубае приводит пример в лице Леонардо ДиКаприо. Артист считает, что его голливудский коллега «так бежал от своей внешности, что стал уродливым в результате».

«Этого нельзя делать. Ты должен знать, что у тебя внешность есть, и должен как-то ее пестовать, иначе ты добьешься того, чего хочешь», — заключил актер.

Кирилл Нагиев родился в браке Дмитрия Нагиева с телеведущей Алисой Шер. Он пошел по стопам отца. Однако Нагиев-старший был против актерской карьеры своего наследника.

Дмитрий Нагиев на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба
Дмитрий Нагиев на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба

«Я надеялся, что и Кирилл не планировал. А он поступил во МХАТ… Это абсолютно зависимая профессия, дамская. Сохранить мужское лицо в этой профессии — прям тяжелая история. Завистливая, не приносящая огромного состояния профессия. Я получаю столько, сколько просидел на площадке. И это касается всех, есть актеры богаче, есть беднее. Никаких миллиардов здесь не получается… Кирилл стал актером, снимается…» — говорил артист.

Ранее Кирилл Нагиев поделился философскими рассуждениями. 