Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Тяжелобольная Светлана Крючкова рассказала о своем самочувствии

Артистка призналась, что сейчас чувствует себя немного лучше
Светлана Крючкова, фото: пресс-служба
Светлана Крючкова, фото: пресс-служба

Светлана Крючкова дала редкий комментарий о своем здоровье. В интервью Андрею Малахову артистка сообщила, что летом 2025 года не смогла попасть на праздник в честь своего 75-летия, к которому она и ее друзья готовились.

«Я не попала на свой юбилей, потому что заболела ковидом. И легла в больницу на несколько недель. Не отвечала на звонки, сообщения — все готовились к юбилейному вечеру в надежде, что я смогу выйти на сцену, но не получилось. Поэтому директор БДТ продумал, как все-таки сделать мой вечер, но без меня», — рассказала Светлана Николаевна.

По словам актрисы, после коронавируса она чувствовала себя не очень хорошо, но сейчас ей стало легче. Кроме того, много лет назад у звезды советского кино диагностировали рак, но сегодня он находится в ремиссии.

Светлана Крючкова
Светлана КрючковаИсточник: Legion-Media.ru

Еще осенью 2025-го Светлану Николаевну заметили на инвалидном кресле на премии Никиты Михалкова «Бриллиантовая бабочка». Тогда артистка получила награду, а после покинула мероприятие, сославшись на плохое самочувствие.

Крючкова отказалась от общения с журналистами. Но, как сообщает «СтарХит», рассказала им о том, что у нее «перекосило лицо». В беседе с Малаховым актриса не стала раскрывать причины изменений во внешности.

Светлана Крючкова — известная советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Зрители знают ее по роли в телефильме «Большая перемена», где она сыграла наивную и обаятельную Нелли. Эта роль принесла ей всенародную любовь.

Также Светлана Николаевна долгие годы служит в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге.