Светлана Крючкова дала редкий комментарий о своем здоровье. В интервью Андрею Малахову артистка сообщила, что летом 2025 года не смогла попасть на праздник в честь своего 75-летия, к которому она и ее друзья готовились.
«Я не попала на свой юбилей, потому что заболела ковидом. И легла в больницу на несколько недель. Не отвечала на звонки, сообщения — все готовились к юбилейному вечеру в надежде, что я смогу выйти на сцену, но не получилось. Поэтому директор БДТ продумал, как все-таки сделать мой вечер, но без меня», — рассказала Светлана Николаевна.
По словам актрисы, после коронавируса она чувствовала себя не очень хорошо, но сейчас ей стало легче. Кроме того, много лет назад у звезды советского кино диагностировали рак, но сегодня он находится в ремиссии.
Еще осенью 2025-го Светлану Николаевну заметили на инвалидном кресле на премии Никиты Михалкова «Бриллиантовая бабочка». Тогда артистка получила награду, а после покинула мероприятие, сославшись на плохое самочувствие.
Крючкова отказалась от общения с журналистами. Но, как сообщает «СтарХит», рассказала им о том, что у нее «перекосило лицо». В беседе с Малаховым актриса не стала раскрывать причины изменений во внешности.
Светлана Крючкова — известная советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Зрители знают ее по роли в телефильме «Большая перемена», где она сыграла наивную и обаятельную Нелли. Эта роль принесла ей всенародную любовь.
Также Светлана Николаевна долгие годы служит в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге.