Сафонов похвастался, что его дочь снимается с Киану Ривзом: «Звучит невероятно»

«Дочь снимается в фильме вместе с Киану Ривзом. И когда я пишу эту фразу, то сам ловлю себя на том, что она звучит немного невероятно, как будто это не совсем из нашей обычной жизни… Ее путь к этому моменту оказался длинным и, честно говоря, не самым легким, потому что в нем было гораздо больше труда, терпения и внутренней борьбы, чем каких-то быстрых побед. Почти все заметные актерские успехи, которые сейчас начинают появляться, случились у нее буквально за последний год, словно жизнь долго собиралась с мыслями, а потом решила вдруг все расставить по своим местам. Я очень горжусь тобой, доченька», — написал он.