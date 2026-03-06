Сафонов похвастался, что его дочь снимается с Киану Ривзом: «Звучит невероятно»

Актер Кирилл Сафонов похвастался в соцсети творческими успехами своей дочери. Артист признался, что 31-летняя Анастасия решила пойти по его стопам и сейчас снимается со знаменитым Киану Ривзом. По словам звезды российских сериалов, она упорно шла к реализации своей цели.
«Дочь снимается в фильме вместе с Киану Ривзом. И когда я пишу эту фразу, то сам ловлю себя на том, что она звучит немного невероятно, как будто это не совсем из нашей обычной жизни… Ее путь к этому моменту оказался длинным и, честно говоря, не самым легким, потому что в нем было гораздо больше труда, терпения и внутренней борьбы, чем каких-то быстрых побед. Почти все заметные актерские успехи, которые сейчас начинают появляться, случились у нее буквально за последний год, словно жизнь долго собиралась с мыслями, а потом решила вдруг все расставить по своим местам. Я очень горжусь тобой, доченька», — написал он.
Режиссером фантастического экшен-фильма стал Тим Миллер. Премьера картины запланирована на 13 августа 2027 года.
Ранее Кирилла Сафонова раскритиковали из-за возрастных изменений.