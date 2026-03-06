Пермякова показала, как выглядела в студенческие годы: «Работала проводником»

«Конец 80-х — начало 90-х. Моя первая работа. Я работала проводником в студенческие годы. Сдавала все экзамены, как положено. Бывало, что вагон замерзал, и мы бегали с грелками, отогревали трубы горячей водой. Самое сложное — это сдавать вагоны: все вымыть, пропылесосить, привести в порядок. Я научилась взаимодействовать с разными пассажирами. Были люди, которые возвращались из мест заключения, были пьяные, их приходилось ссаживать, были драки. Попадались люди, которые воровали одеяла и постельное белье, их приходилось обыскивать, потому что за все платила я. Сейчас понимаю, что та работа меня закалила, и многое мне дал этот опыт», — поделилась артистка.