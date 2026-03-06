Ричмонд
Пермякова показала, как выглядела в студенческие годы: «Работала проводником»

Актриса Светлана Пермякова поделилась своими архивными фото, снятыми в студенческие годы
Светлана Пермякова / фото: пресс-служба
Светлана Пермякова / фото: пресс-служба

Актриса Светлана Пермякова показала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как выглядела в студенческие годы. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда «Интернов» рассказала, что ее первая работа не была связана с творчеством, но закалила характер.

«Конец 80-х — начало 90-х. Моя первая работа. Я работала проводником в студенческие годы. Сдавала все экзамены, как положено. Бывало, что вагон замерзал, и мы бегали с грелками, отогревали трубы горячей водой. Самое сложное — это сдавать вагоны: все вымыть, пропылесосить, привести в порядок. Я научилась взаимодействовать с разными пассажирами. Были люди, которые возвращались из мест заключения, были пьяные, их приходилось ссаживать, были драки. Попадались люди, которые воровали одеяла и постельное белье, их приходилось обыскивать, потому что за все платила я. Сейчас понимаю, что та работа меня закалила, и многое мне дал этот опыт», — поделилась артистка.

Светлана Пермякова / фото: соцсети
Светлана Пермякова / фото: соцсети

Ранее Светлана Пермякова отреагировала на ажиотаж вокруг своих фото после похудения.