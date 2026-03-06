Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Народный артист России Константин Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом 6 марта в своем аккаунте в Max сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский», — написала глава Минкульта РФ, отметив, что актер продолжит руководить Московским Художественным театром имени А. П. Чехова.
Хабенский является лауреатом Государственной премии РФ, лауреатом трех премий «Золотой орёл», двух «ТЭФИ» и премии «Ника». Должность художественного руководителя-директора Московского Художественного театра имени А. П. Чехова актер занимает с 28 октября 2021 года.