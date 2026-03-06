Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Хабенский является лауреатом Государственной премии РФ, лауреатом трех премий «Золотой орёл», двух «ТЭФИ» и премии «Ника». Должность художественного руководителя-директора Московского Художественного театра имени А. П. Чехова актер занимает с 28 октября 2021 года.