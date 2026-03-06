Картина, которую уже окрестили главным подарком к 8 Марта 2026 года, объединила пять новелл о любви, цветах и неожиданных поворотах судьбы. Если верить авторам, в Международный женский день в России продается столько цветов, что ими можно выложить дорогу от Москвы до Владивостока. В этой праздничной суете и разворачиваются события каждой истории. Подробно рассказываем, где снимали фильм «Тюльпаны».
Города, места и локации, где снимали фильм «Тюльпаны»
Создатели фильма отправили своих героев в Калининград, Санкт-Петербург, Новороссийск, Екатеринбург и Красноярск.
Екатеринбург — столица Урала в кадре
Съемки двух новелл альманаха — «Женский бизнес» и «Цветы для любимых» — прошли в Екатеринбурге. Особенно запомнился местным жителям съемочный процесс в центре уральской столицы, который проходил при полном ажиотаже со стороны фанатов. Здесь снимали историю с участием Славы Копейкина и Варвары Щербаковой.
В Екатеринбурге же работала и съемочная группа новеллы «Стеклянный потолок». Режиссер Юлия Лысова выбрала для съемок редакцию, которая находилась напротив дома, где в 1980-е годы жил драматург Николай Коляда. Коляда, кстати, сыграл в этом фильме одну из своих последних ролей — отца героини Юлии Топольницкой. Актер ушел из жизни 2 марта 2026 года, всего за несколько дней до премьеры.
Но главным героем Екатеринбурга в фильме стал персонаж Гоши Куценко — интеллигент Артем, который живет в настоящем цветнике из семи женщин: жены, мамы, тещи, трех дочек и сестры. Ему предстоит обойти местные магазины и пробраться на закрытую цветочную базу — и все это ради того, чтобы каждая получила свой букет. Сам Куценко признался, что его герой — типаж измученного интеллигента, который пытается угодить всем и потихоньку сходит с ума.
Красноярск — город женского бизнеса
Несмотря на то, что часть съемок новеллы «Женский бизнес» проходили в Екатеринбурге, действие происходит в Красноярске. Здесь живет Варя (Варвара Щербакова), которая после расставания с бывшим мужем поселилась у друга Миши (Слава Копейкин). Парень безнадежно влюблен в нее, но Варя поглощена созданием собственного бизнеса — на кухне она варит крафтовую косметику.
Режиссер Анна Кузнецова, снявшая этот эпизод, призналась, что ей было важно показать: женский бизнес требует такой же подготовки, смекалки и хватки, как и мужской, а женщинам в этом деле даже сложнее.
Калининград — город амбиций и «Стеклянного потолка»
Новелла «Стеклянный потолок» режиссера Юлии Лысовой переносит нас в Калининград. Здесь двое амбициозных репортеров — герои Юлии Топольницкой и Вячеслава Чепурченко — соревнуются за место ведущего новостей. Победит тот, чей сюжет наберет больше голосов.
Герой Чепурченко, по словам актера, — самовлюбленный карьерист, который уверен, что мужчины у руля этого мира. Чтобы доказать, как легко быть женщиной, он берет самые банальные вещи — маникюр, педикюр, йогу — и тем самым показывает свое пренебрежение. Часть съемок проходила в калининградских телецентрах и на городских улицах, хотя сами авторы не уточняют, какие именно локации попали в кадр.
Новороссийск — город надежды
В Новороссийске живет Стася (Александра Бабаскина) — девушка в инвалидной коляске, которая не может без помощи мамы добраться до почты, где ее ждет важная посылка. Но маму вызывают на работу, и Стася уговаривает помочь ей случайного знакомого — парня, приговоренного к общественным работам (Ярослав Могильников).
Новелла «Стася идет гулять», снятая Владиславом Иконниковым, поднимает тему родительского доверия и самостоятельности. Съемки проходили в новороссийских дворах и на набережной Новороссийска — города, который создатели фильма выбрали за его особую южную атмосферу.
Санкт-Петербург — город умных колонок
Питерская история «Гриша» режиссера Юлии Узких — пожалуй, самая трогательная в альманахе. Одинокая и несчастная Тамара (Елена Яковлева) находит под дверью разноцветную умную колонку с искусственным интеллектом по имени Гриша. Теперь ей предстоит понять, кто же этот загадочный даритель.
Вместе с Яковлевой в кадре появился Алексей Серебряков. Съемки проходили в типичных петербургских дворах-колодцах и парадных, которые создают нужную атмосферу уюта и одиночества одновременно.
Интересные факты о фильме «Тюльпаны»
Фильм создан той же кинокомпанией Bazelevs, которая выпускает знаменитую новогоднюю франшизу. Создатели не скрывают: «Тюльпаны» — это своего рода весенняя вариация «Елок», призванная стать новой семейной традицией к 8 Марта.
Собрали еще несколько интересных фактов о фильме.
Пять режиссеров — пять взглядов. У каждой новеллы свой постановщик: Анна Кузнецова, Юлия Лысова, Юлия Узких, Владислав Иконников и Юрий Коробейников.
Звездный состав. В фильме снялись Елена Яковлева, Алексей Серебряков, Гоша Куценко, Вячеслав Чепурченко, Юлия Топольницкая, Слава Копейкин, Ярослав Могильников, а также солистка группы Artik & Asti SEVILLE.
Памяти Николая Коляды. Уральский драматург Николай Коляда, скончавшийся за несколько дней до премьеры, сыграл в новелле «Стеклянный потолок» отца героини Юлии Топольницкой. На премьерном показе команда почтила его память.
Гоша Куценко в женском царстве. Актер признался, что его персонаж — заботливый отец семейства — в чем-то похож на него самого. «Я также плохо готовлю — все подгорает, все теряю, забываю, путаю. В этом смысле мы похожи с персонажем», — посмеялся Куценко на премьере.
Цветочный переполох. По словам создателей, фильм отражает всю суету предпраздничного дня: бесконечные очереди за цветами, гонку за подарками и внезапные признания в любви.
Пять городов на карте. Действие новелл происходит одновременно в Калининграде, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Екатеринбурге и Красноярске, охватывая всю страну — от западных границ до Сибири.
Премьера в «Октябре». Первыми фильм увидели гости закрытого показа в московском кинотеатре «Октябрь» 4 марта 2026 года. На ковровой дорожке появились многие звезды проекта, а Вячеслав Чепурченко щеголял в кардигане с цветочной вышивкой от челябинского бренда.
Женская солидарность. Режиссер Анна Кузнецова принципиально отказалась снимать истории с классическими любовными треугольниками или конфликтами свекрови и невестки. «Я очень верю в сестринство, в поддержку», — объяснила она свой выбор.