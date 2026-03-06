Но главным героем Екатеринбурга в фильме стал персонаж Гоши Куценко — интеллигент Артем, который живет в настоящем цветнике из семи женщин: жены, мамы, тещи, трех дочек и сестры. Ему предстоит обойти местные магазины и пробраться на закрытую цветочную базу — и все это ради того, чтобы каждая получила свой букет. Сам Куценко признался, что его герой — типаж измученного интеллигента, который пытается угодить всем и потихоньку сходит с ума.