Умер советский и латвийский режиссер Янис Стрейч

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Советский и латвийский режиссер и сценарист Янис Стрейч умер на 90-м году жизни, сообщается на портале «Кино-театр.ру».
Режиссер умер 5 марта, причина смерти не уточняется. На счету у Стрейча 46 работ в 30 проектах, среди которых такие картины, как «Театр», «Осенние розы», «Дитя человеческое», «Наследие Рудольфа» и другие.
Стрейч родился 26 сентября 1936 года в Латвии. В 1963 году он окончил режиссерское отделение Латвийской государственной консерватории (мастерская А. Лейманиса). С 1963 года работал на Рижской киностудии. В 1991—1995 годах был председателем Союза кинематографистов Латвии. С 1999 года — почетный член Академии наук Латвии. Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1976).