Умер советский и латвийский режиссер Янис Стрейч

Стрейч родился 26 сентября 1936 года в Латвии. В 1963 году он окончил режиссерское отделение Латвийской государственной консерватории (мастерская А. Лейманиса). С 1963 года работал на Рижской киностудии. В 1991—1995 годах был председателем Союза кинематографистов Латвии. С 1999 года — почетный член Академии наук Латвии. Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1976).