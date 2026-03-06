Ричмонд
Дочь Кончаловского и Толкалиной развелась с мужем после пяти лет брака

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной развелась с мужем после пяти лет брака. Дизайнер Мария Михалкова-Кончаловская сообщила об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она рассказала, что решение было обоюдным.

«Мы с Никитой Юрьевичем развелись. С момента решения прошло уже почти 9 месяцев, у нас просто были проблемы с документами, поэтому я говорю об этом только сейчас. У меня был замечательный муж, очень ему благодарна, я рада, что была за ним замужем. Все к лучшему. Вообще, развод это дико неприятно. Очень это сложно, проживается, буквально, как потеря близкого человека, даже если вы приняли обоюдное решение развестись, как мы. У меня был классный муж», — поделилась художница.

Мария Михалкова-Кончаловская с мужем, фото: соцсети
Мария Михалкова-Кончаловская с мужем, фото: соцсети

Михалкова-Кончаловская в 19 лет стала женой бизнесмена Никиты Кузьмина. Она говорила, что отец настороженно отнесся к ее желанию связать жизнь с предпринимателем и не сразу принял будущего зятя, в отличие от матери. Но режиссер не стал препятствовать раннему браку дочери.

Ранее Любовь Толкалина в меховой шапке вышла в свет с дочерью от Кончаловского.