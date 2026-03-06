Дочь Кончаловского и Толкалиной развелась с мужем после пяти лет брака

«Мы с Никитой Юрьевичем развелись. С момента решения прошло уже почти 9 месяцев, у нас просто были проблемы с документами, поэтому я говорю об этом только сейчас. У меня был замечательный муж, очень ему благодарна, я рада, что была за ним замужем. Все к лучшему. Вообще, развод это дико неприятно. Очень это сложно, проживается, буквально, как потеря близкого человека, даже если вы приняли обоюдное решение развестись, как мы. У меня был классный муж», — поделилась художница.