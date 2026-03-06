Звезда фильма «Чего хотят женщины» приехала на модный показ с дочерью

Звезда признавалась в интервью, что мечтала о ребенке, и появление Макены стало для нее долгожданным подарком судьбы и чудом. По словам артистки, она забеременела, когда совсем отчаялась и перестала думать об этом. Хант даже начала рассматривать вариант усыновления ребенка, но вскоре узнала о своем положении.