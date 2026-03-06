Звезда фильма «Чего хотят женщины» приехала на модный показ с дочерью

Звезда фильма «Чего хотят женщины» Хелен Хант появилась на публике с дочерью. Актриса приехала с 21-летней Макеной Лей Гордон на модный показ Стеллы Маккартни, который прошел в манеже. Артистка поделилась кадрами с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Нарядилась на встречу с лучшим в моей жизни человеком Макеной, чтобы посмотреть на прекрасные наряды. Не знаю, как можно сделать одежду такой радостной, но ей это удалось», — отметила она.
Знаменитость впервые стала матерью за месяц до своего 41-летия. Хант удалось забеременеть только с помощью ЭКО. Она родила дочь от продюсера и режиссера Мэттью Карнахана.
Звезда признавалась в интервью, что мечтала о ребенке, и появление Макены стало для нее долгожданным подарком судьбы и чудом. По словам артистки, она забеременела, когда совсем отчаялась и перестала думать об этом. Хант даже начала рассматривать вариант усыновления ребенка, но вскоре узнала о своем положении.