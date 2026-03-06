Звезда «Метода Фрейда» Елена Николаева появилась на публике с сыном-подростком. Актриса приехала с 16-летним Артемием на премьеру фильма «Тюльпаны». Она поделилась кадрами с мероприятия в личном блоге.
«Ну не могу не выложить фото с моим крашем», — отметила артистка.
У знаменитости двое детей. Она родила первенца от Константина Парфенова, с которым познакомилась в отпуске на море. А в 2012 году у пары появились дочь Вероника.
Актриса признавалась в интервью, что беременности и восстановление после родов дались ей непросто. Артистка впервые «познакомилась» с мигренью, которая не давала ей возможности нормально жить. Николаева боролась с приступами головной боли с помощью безуглеводной диеты, и, по словам знаменитости, ей помог этот способ.
Ранее Елена Николаева показала редкое фото сына-подростка в день его 16-летия.