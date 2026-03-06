Актриса Старшенбаум призналась, что улетела с детьми за границу: «Мы дома»

Актриса Анна Старшенбаум улетела с детьми за границу. Звезда призналась подписчикам в соцсети, что находится с сыновьями в Таиланде на острове Самуи.
«Мы дома», — отметила она.
Знаменитость недавно рассталась с мужем Даниилом Наумовым, от которого родила мальчика Эрика. Актриса говорила, что пыталась сохранить отношения с супругом, чтобы ребенок рос в полной семье, но не смогла.
Артистка проживает тяжелый период, но считает свое решение правильным. По признанию Старшенбаум, она разочаровалась в институте брака и многих мужчинах, которые страдают нарциссизмом и никак не пытаются решить свою проблему.
Ранее Анна Старшенбаум показала подросшего сына.