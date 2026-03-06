Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Старшенбаум призналась, что улетела с детьми за границу: «Мы дома»

Актриса рассказала, что отдыхает в Таиланде на острове Самуи

Актриса Анна Старшенбаум улетела с детьми за границу. Звезда призналась подписчикам в соцсети, что находится с сыновьями в Таиланде на острове Самуи.

Анна Старшенбаум / фото: соцсети
Анна Старшенбаум / фото: соцсети

«Мы дома», — отметила она.

Знаменитость недавно рассталась с мужем Даниилом Наумовым, от которого родила мальчика Эрика. Актриса говорила, что пыталась сохранить отношения с супругом, чтобы ребенок рос в полной семье, но не смогла.

Артистка проживает тяжелый период, но считает свое решение правильным. По признанию Старшенбаум, она разочаровалась в институте брака и многих мужчинах, которые страдают нарциссизмом и никак не пытаются решить свою проблему.

Ранее Анна Старшенбаум показала подросшего сына.