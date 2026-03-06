Звезды турецких сериалов обнародовали семейные фото в день рождения первенца

Звезды турецких сериалов Неслихан Атагюль и Кадир Догулу обнародовали семейные фото. Актеры показали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкие кадры с первенцем в день его рождения. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Супруги пока скрывают лицо мальчика, снимая его в профиль или со спины.