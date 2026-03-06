Россиянки раскрыли, с какими киногероинями ассоциируют себя

Действие фильма разворачивается во времена Гражданской войны в США, которая кардинально меняет жизнь юной избалованной дочери плантатора и раскрывает в ней силу духа и практицизм. Участницы опроса отметили, что в героине их привлекает способность сказать себе: «Я подумаю об этом завтра». Всего в кастинге на роль Скарлетт участвовало 1400 кандидаток, а актриса Вивьен Ли, которую в итоге выбрали, получила премию «Оскар».