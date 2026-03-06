Бежанов был известен своей требовательностью к тексту. Он создавал «партитуру» и ждал от актеров точного исполнения — вплоть до запятой. Это бесило многих народных артистов. Леонид Куравлев, друг режиссера, хоть и скрипел, но делал как надо. А вот Абдулов и Васильева частенько приходили на съемки с невыученными ролями, пытаясь импровизировать на ходу. «Когда я пишу сценарий, то продумываю все до мелочей. Вы варитесь в малюсенькой композиции, а я создаю партитуру», — объяснял Бежанов. Исключением была только Муравьева — собранная, профессиональная и всегда готовая к работе.