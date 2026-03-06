Картина, вышедшая на экраны в 1985 году, мгновенно завоевала любовь зрителей и стала лидером проката, собрав у экранов 45 млн человек. История скромного инженера Нади Клюевой, которая с помощью подруги-социолога пытается охмурить симпатичного коллегу, покорила сердца людей своей искренностью и узнаваемостью. Но сегодня, оглядываясь назад, понимаешь: если бы не титанические усилия режиссера и его готовность идти на жертвы, мы могли бы никогда не увидеть этот фильм. В статье рассказываем, как снимали картину «Самая обаятельная и привлекательная».
Особенности съемочного процесса
Геральд Бежанов задумывал фильм как добрую историю о том, как найти свое счастье. Режиссер признавался, что пользовался «голливудским рецептом»: милые герои, узнаваемые ситуации и обязательный счастливый финал. Но воплощение этого замысла обернулось настоящим испытанием для всей съемочной группы.
Охота на Муравьеву
Сценарий писали специально под Ирину Муравьеву — режиссер не видел в роли Нади Клюевой никого другого. Но актриса наотрез отказывалась сниматься. Ей претил образ очередной неудачницы (после ролей в фильмах «Москва слезам не верит» и «Карнавал» она устала от таких героинь), да и действие в скучном конструкторском бюро ее не вдохновляло. Бежанов проявил невероятную настойчивость: он караулил Муравьеву у Театра имени Моссовета, уговаривал ее мужа Леонида Эйдлина и, по собственному признанию, даже стоял перед актрисой на коленях. Полгода упорства — и Муравьева сдалась. И, как показало время, не прогадала.
Сахалинский дезертир
В разгар съемок неожиданно исчез Александр Абдулов. Исполнитель роли обаятельного Володи, предмета воздыхания Нади, просто перестал появляться на площадке. Официальная версия гласила: болезнь, но правда вскрылась позже — актер улетел на Сахалин на гастроли, даже не предупредив режиссера. На «Мосфильме» разразился скандал. Бежанов, понимая, что никто не сыграет эту роль лучше, проглотил обиду. Более того — результат превзошел ожидания: Абдулов настолько органично вжился в образ, что режиссер не только простил дезертира, но и остался доволен работой.
Рыжая провокация Васильевой
Татьяна Васильева, исполнившая роль эксцентричной модницы Сусанны, устроила на площадке настоящий переворот. В первый съемочный день она была блондинкой. На следующее утро явилась с ярко-рыжей шевелюрой и на полном серьезе уверяла, что всегда такой была. Больше того — подговорила оператора подтвердить эту версию. Бежанов пришел в ярость, схватил тяжелую камеру, замахнулся и в этот момент у него случился микроинфаркт. Режиссера увезли на скорой, и почти месяц он провел в больнице. Оставшиеся сцены снимали так, чтобы Сусанна щеголяла в головных уборах, скрывающих новый цвет волос.
Импровизаторы и дисциплина
Бежанов был известен своей требовательностью к тексту. Он создавал «партитуру» и ждал от актеров точного исполнения — вплоть до запятой. Это бесило многих народных артистов. Леонид Куравлев, друг режиссера, хоть и скрипел, но делал как надо. А вот Абдулов и Васильева частенько приходили на съемки с невыученными ролями, пытаясь импровизировать на ходу. «Когда я пишу сценарий, то продумываю все до мелочей. Вы варитесь в малюсенькой композиции, а я создаю партитуру», — объяснял Бежанов. Исключением была только Муравьева — собранная, профессиональная и всегда готовая к работе.
Музыкальная контрабанда
Готовый фильм ждал новый удар: руководство «Мосфильма» потребовало вырезать все иностранные композиции из-за отсутствия авторских прав. Для Бежанова это означало прощание с дорогими сердцу эпизодами. Но режиссер нашел выход — лично связался с итальянским саксофонистом Фаусто Папетти и голландской группой Stars on 45. Музыканты с радостью дали разрешение на использование своих треков. А вот с Амандой Лир договориться не вышло, и тут Бежанов пошел на хитрость: наложил голос Ларисы Долиной на музыку певицы. Зрители так и не заметили подмены.
Когда проходили съемки фильма «Самая обаятельная и привлекательная»
Съемочный период картины пришелся на 1984 год. Работа над фильмом велась в павильонах «Мосфильма» и на натурных площадках Москвы. Интересно, что даже сцены в вымышленном провинциальном городе, куда герои отправляются в командировку, снимали в столице. А эпизоды в поезде — на подмосковном железнодорожном кольце, где испытывали составы. Весь процесс уложился в один год, чтобы уже в 1985-м картина вышла на экраны.
Бюджет съемок фильма «Самая обаятельная и привлекательная»
Точная сумма бюджета фильма в открытых источниках не сохранилась, но известно, что средства выделялись скромные. Косвенно это подтверждается тем фактом, что новые костюмы для актеров не шили — все появлялись в кадре в нарядах из собственных гардеробов. Костюмеры лишь помогали подбирать вещи так, чтобы они гармонично смотрелись и подчеркивали характеры героев. Экономия была вынужденной, но в итоге создала тот самый неповторимый, достоверный образ советского быта, за который зрители и полюбили фильм.
Кто сыграл в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»
Кастинг фильма можно назвать снайперски точным — каждый актер попал в образ на сто процентов. Бежанов собрал ансамбль, который зрители помнят и любят до сих пор:
Ирина Муравьева — Надя Клюева, инженер-социолог, которая пытается устроить личную жизнь по науке.
Татьяна Васильева — Сусанна, подруга-социолог и главный генератор идей, чьи советы приводят к неожиданным последствиям.
Александр Абдулов — Володя Смирнов, симпатичный коллега, объект Надиного интереса.
Леонид Куравлев — Миша Дятлов, сослуживец, которого Надя поначалу даже не рассматривает как кандидата в мужья.
Также в фильме приняли участие Михаил Кокшенов, Людмила Иванова, Лариса Удовиченко, Владимир Носик, Александр Ширвиндт, Лев Перфилов, Вероника Изотова и другие артисты.
Интересные факты о фильме «Самая обаятельная и привлекательная»
За годы, прошедшие с момента премьеры, фильм оброс множеством историй и деталей, которые остались за кадром.
Муравьева не умела играть в теннис. Как и ее героиня, актриса не держала ракетку в руках. Сцены за теннисным столом дались ей с трудом.
Фильм купили 69 стран. Несмотря на все сложности, картина стала не только лидером советского проката (45 млн зрителей), но и отправилась покорять мир. Ее приобрели для показа почти семь десятков государств.
Инцидент с фразой про Урал. Безобидная реплика фарцовщика («Она что, с Урала? Ничего не понимает?») вызвала гнев Свердловского обкома партии, который тогда возглавлял Борис Ельцин. Бежанову и Госкино пришлось писать объяснительные и признаваться в любви к уральским женщинам, доказывая, что обидеть их никто не хотел.