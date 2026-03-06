Россияне назвали самый вдохновляющий женский образ в русской классике

«Этот опрос еще раз показывает, насколько русская классика остается близкой и актуальной для современных читателей. Такие качества, как сила духа, искренность и умение оставаться верными себе, высоко ценятся каждым из нас как в литературе, так и в повседневной жизни», — комментирует результаты исследования Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома».