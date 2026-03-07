Миллениалы уж точно знают и помнят знаменитую песенку Водяного из мультфильма «Летучий корабль» (1979), который сокрушался: «Эх, жизнь моя жестянка, да ну ее в болото. Живу я как поганка. А мне летать охота». А ведь это сочинение поэта Юрия Энтина и композитора Максима Дунаевского показалось советским цензорам иносказательной жалобой на действительность в СССР, и желанием улететь на Запад. Поэтому мультфильм запретили. К счастью, через год одумались, выпустили на экраны, а вскоре песни из рисованного мюзикла распевала уже вся страна. Рассказываем, как создавался легендарный «Летучий корабль» и какие артисты озвучивали роли в нем.