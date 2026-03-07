Миллениалы уж точно знают и помнят знаменитую песенку Водяного из мультфильма «Летучий корабль» (1979), который сокрушался: «Эх, жизнь моя жестянка, да ну ее в болото. Живу я как поганка. А мне летать охота». А ведь это сочинение поэта Юрия Энтина и композитора Максима Дунаевского показалось советским цензорам иносказательной жалобой на действительность в СССР, и желанием улететь на Запад. Поэтому мультфильм запретили. К счастью, через год одумались, выпустили на экраны, а вскоре песни из рисованного мюзикла распевала уже вся страна. Рассказываем, как создавался легендарный «Летучий корабль» и какие артисты озвучивали роли в нем.
Как возникла музыкальная сказка
Режиссеру Гарри Бардину руководство «Союзмультфильма» предложило снять мультик по сценарию русской народной сказки «Летучий корабль». Бардину сценарий уж очень не понравился, но предложение не подразумевало отказа. Правда, режиссер сумел добиться разрешения снять музыкальный фильм, по примеру ранее вышедших «Бременских музыкантов». После согласования у режиссера родилась строчка «Ах, если бы сбылась моя мечта», которую он попросил поэта Юрия Энтина обязательно включить в текст какой-нибудь песни — в итоге ее поют все главные герои: царевна Забава, трубочист Иван, царь и алчный боярин Полкан.
Кто озвучивал героев
Создателям удалось привлечь звездных аристов к озвучиванию мультфильма.
Трубочист Иван
На эту роль сразу пригласили Михаила Боярского, который был на пике славы после выхода фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Съемочная группа рассчитывала, что всесоюзная популярность Боярского позволит спасти мультфильм с уж очень западной музыкой от цензуры. Опасения были не напрасны — «Летучий корабль» все же обвинили в антисоветских настроениях.
Царевна Забава
Эту роль исполнила театральная актриса Татьяна Шабельникова. Ее голосом также пела Золушка в одноименном советском мультфильме, а также Синеглазка. До «Летучего корабля» она записала партию Ассоль в рок-опере «Алые паруса» Андрея Богословского.
Полкан
Боярина, жаждавшего власти, озвучивали двое артистов: Рогволд Суховерко, а вокальные партии — певец Марк Айзикович, один из создателей и участник знаменитого ВИА «Фестиваль». Вторым «отцом» вокально-инструментального ансамбля был композитор Максим Дунаевский. Они вместе работали над многими известными фильмами: «Д'Артаньян и три мушкетера», «Карнавал», «Остров сокровищ», «Приключения Петрова и Васечкина». Рогволда Суховерко зрители могут помнить по роли констебля в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Царь
Голосом непутевого царя стал режиссер мультика Гарри Бардин, снявший еще много других замечательных анимационных фильмов. Например, пластилиновый «Серый волк энд Красная шапочка», «Гадкий утенок», «Поединок».
Водяной
Казалось бы совсем эпизодическая роль, однако благодаря художникам, авторам песен, и яркому харизматичному голосу Анатолия Папанова — знаменитого волка из «Ну, погоди!» — водяной стал чуть ли не самым узнаваемым героем мультфильма. Поэт Юрий Энтин очень долго искал вдохновения, чтобы написать песню герою, у которого только одна функция в сказке — показать дорогу Ивану. Тогда он решил почувствовать себя водяным: для этого погрузился в ванну, придумал характер персонажу и за 10 минут сочинил все слова песни «Я водяной, я водяной». А фраза «Фу, какая гадость!» — это чистая импровизация Папанова.
Бабки-ежки
Задорные частушки мы слышим в исполнении Московского камерного хора. Интересно, что сначала по сценарию Баба-Яга предполагалась одна, и она была скорее лирической героиней. Такую песню и написал Энтин — про женщину, которая Яга. Но создатели решили ввести целый отряд бабушек-хулиганок.