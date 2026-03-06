Ричмонд
Собянин вручил знак отличия «За безупречную службу» актрисе Апексимовой

Ирина Апексимова получила государственную награду
Ирина Апексимова
Ирина АпексимоваИсточник: Legion-Media.ru

Российская актриса, директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова получила государственную награду. Об этом сообщает aif.ru.

Награды России и города Москвы накануне 8 Марта вручил выдающимся женщинам мэр столицы Сергей Собянин.

Апексимова получила знак отличия «За безупречную службу городу Москве» (30 лет). В ответ она назвала награду невероятно амбициозной, а себя — провинциалкой, которая с трудом прорвалась в Москву 40 лет тому назад.

«И все эти годы я сдаю вступительные экзамены. Но, судя по тому, что эта награда у меня в руке, у меня ощущение, что все-таки хотя бы первый тур я прошла», — сказала Апексимова.