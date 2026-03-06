Актриса Елена Яковлева продает картины за десятки тысяч рублей

Познакомиться с художественным миром артистки поклонники смогут с 5 по 20 марта в «Покровка. Театр». Всего на выставке представлено шесть работ из восьми десятков, написанных актрисой. Среди них три женских портрета: на одном девочка радуется солнцу, на другом — грустит из-за частых дождей, на третьем — снова улыбается. Героини чем-то напоминают саму Яковлеву: такая же стрижка с челкой, похожий овал лица. Но автор сходство отрицает. Она говорит, что пишет не автопортреты, а вымышленные образы.