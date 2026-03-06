Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Елена Яковлева продает картины за десятки тысяч рублей

Актриса попросила зрителей воздержаться от критики, поскольку считает себя непрофессиональным художником
Елена Яковлева
Елена Яковлева

Народная артистка России Елена Яковлева 5 марта отметила 65-летие. В свой день рождения она открыла персональную художественную выставку «Вне роли». Это первое публичное представление полотен звезды, известной по ролям в фильмах «Интердевочка», «Каменская» и «Чебурашка».

Елена Яковлева давно увлекается живописью, но до сих пор не выставляла свои картины. Каждая из работ выполнена акрилом на холсте и подписана автографом «Я Елена». Актриса попросила зрителей воздержаться от критики, поскольку считает себя непрофессиональным художником.

«Я — фантазер. Просто всю жизнь увлекаюсь живописью. В моей комнате около кровати стоят два мольберта с красками и кисточками. Придешь после спектакля, переполняют эмоции. Приятная волна от зрителей, аплодисменты не дают уснуть. Тогда появляется белый лист, и начинается непонятно что», — сказала Яковлева на открытии.

Елена Яковлева на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба
Елена Яковлева на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба

Познакомиться с художественным миром артистки поклонники смогут с 5 по 20 марта в «Покровка. Театр». Всего на выставке представлено шесть работ из восьми десятков, написанных актрисой. Среди них три женских портрета: на одном девочка радуется солнцу, на другом — грустит из-за частых дождей, на третьем — снова улыбается. Героини чем-то напоминают саму Яковлеву: такая же стрижка с челкой, похожий овал лица. Но автор сходство отрицает. Она говорит, что пишет не автопортреты, а вымышленные образы.

Показать картины публике — идея друзей Елены Яковлевой. Они же уговорили ее открыть выставку лично. У экспозиции есть социальный посыл.

Елена Яковлева
Елена ЯковлеваИсточник: Legion-Media.ru

«Все деньги, вырученные за продажу, пойдут на помощь нуждающимся артистам. Многие из них забыты — артистов забывают мгновенно. Может, я тоже не избегу этой участи», — пояснила Яковлева.

Средства передадут фонду «Артист», созданному по инициативе и при участии Игоря Верника, Марии Мироновой, Евгения Миронова, Леонида Ярмольника и Натальи Шагинян-Нидэм. Он оказывает поддержку ветеранам сцены по всей России. Картины Елены Яковлевой оцениваются недорого: от 20 до 45 тыс. рублей. По словам организаторов, все экспонаты уже нашли своих покупателей. Если они были проданы по стартовой цене, указанной на сайте галереи «Триптих», то общая сумма составила 185 тыс. рублей.

Ранее Владимир Путин поздравил Елену Яковлеву с юбилеем.