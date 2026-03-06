Лариса Гузеева появится в праздничном эпизоде «Простоквашино» к 8 марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева появится в праздничном эпизоде мультсериала «Простоквашино», приуроченная к Международному женскому дню. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».
«Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева появится в качестве героини в специальном эпизоде мультсериала “Простоквашино”. Легенда классики отечественного кинематографа станет первым женским камео популярного анимационного ситкома. Приуроченную к Международному женскому дню серию с участием известной актрисы и телеведущей можно будет посмотреть эксклюзивно в Okko», — сообщили в пресс-службе.
Премьера серии под названием «Деревенский романс» состоится 7 марта в Okko, выступающим сопродюсером мультсериала.
«Я с большим трепетом и вниманием отношусь к тому, что сегодня смотрят наши дети. Сейчас столько всего вокруг, что глаза разбегаются, но среди этого безумия особенно важно знакомить юное поколение с настоящей классикой, рассказывая добрые истории, в которых есть место уюту и любви. Пусть дети смотрят, впитывают эту доброту, а мы, взрослые, снова почувствуем себя немного детьми. Тем более 8 марта — лучший день для таких теплых эмоций!» — привели слова Гузеевой в пресс-службе.
По сюжету эпизода случайно оказавшаяся в Простоквашино Лариса Гузеева вдохновляется деревенской жизнью и уже задумывается о покупке дома. Однако такое развитие событий заставляет потерять покой няню Маргариту Егоровну, ведь теперь у нее появилась яркая конкурентка в борьбе за сердце Почтальона Печкина. Чем закончится визит знаменитой гостьи зрители узнают 7 марта в Okko. Также эпизод можно будет увидеть на телеканалах «Солнце» (8 марта) и «Карусель» (10 марта).