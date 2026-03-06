Ричмонд
Нагиев ответил на вопрос о жилье в Дубае и курсах за десятки миллионов

Актер обвинил представителей СМИ в безответственности
Дмитрий Нагиев
Дмитрий НагиевИсточник: Алексей Молчановский

Актер Дмитрий Нагиев резко отреагировал на вопросы прессы во время одного из светских мероприятий в Москве. Как передает Life.ru со ссылкой на Mash, поводом для разговора стали слухи о приобретении актером элитной недвижимости в Дубае и его постоянных жалобах на соседей по жилому комплексу.

Обратившаяся к артисту журналистка поинтересовалась, соответствуют ли действительности сообщения о том, что Нагиев конфликтует с жильцами и регулярно обращается к администрации. В ответ телеведущий обвинил представителей СМИ в безответственности.

Дмитрий Нагиев на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба
Дмитрий Нагиев на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба

«Вот кто это писал! Ты, моя девочка? Кто жалуется? Вот перед вами молодой человек задал вопрос об актерах, а я бы поднял вопрос и о журналистике. Почему вы, когда пишете, не отвечаете за свои слова? Вы сейчас назвали несколько фактов, не имеющих ко мне никакого отношения», — высказался Нагиев.

Актер также посетовал, что у него якобы нет возможности публично опровергнуть распространяемую информацию.

«Я не могу ответить! И мне некуда крикнуть, кроме как в зад своей собаке, либо в телевизор — что ко мне это не имеет никакого отношения! Понимаете? Вот вы сейчас: “Соседи жалуются”. Какие соседи?! Я с удовольствием бы вам сказал: “Пойдемте обойдем людей, которых я не знаю”. Я не общаюсь с соседями. Но пойдемте и спросим», — заключил он.

Ранее Елена Яковлева ответила на слухи о многолетней вражде с Дмитрием Нагиевым.