Нагиев ответил на вопрос о жилье в Дубае и курсах за десятки миллионов

«Я не могу ответить! И мне некуда крикнуть, кроме как в зад своей собаке, либо в телевизор — что ко мне это не имеет никакого отношения! Понимаете? Вот вы сейчас: “Соседи жалуются”. Какие соседи?! Я с удовольствием бы вам сказал: “Пойдемте обойдем людей, которых я не знаю”. Я не общаюсь с соседями. Но пойдемте и спросим», — заключил он.