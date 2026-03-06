«Ангел» Victoria's Secret снялась в мини-юбке и «змеиных» сапогах

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Эльза Хоск, снялась в мини-юбке и сапогах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость позировала в сером свитере и белой мини-юбке, а также «змеиных» сапогах. Образ дополнила черная сумка и солнцезащитные очки. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали легкий макияж.
Ранее Эльза Хоск показала образ с сумкой за 2 миллиона рублей.