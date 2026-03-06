Минкультуры РФ окажет поддержку Якутскому международному кинофестивалю

ЯКУТСК, 6 марта. /ТАСС/. Государственная национальная кинокомпания «Сахафильм» получит субсидию Минкультуры РФ на проведение Якутского международного кинофестиваля в 2026 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр культуры и духовного развития Якутии Афанасий Ноев.
«Поддержана заявка “Сахафильма” на получение субсидии Министерства культуры РФ на проведение Якутского международного кинофестиваля, — написал Ноев. — В этом году фестиваль пройдет в девятый раз и состоится с 4 по 9 ноября в Якутске. Искренне благодарим Министерство культуры Российской Федерации за проявленное доверие и оказанное внимание!».
Якутский международный кинофестиваль проводится с 2013 года. Министр отметил, что мероприятие является эффективной площадкой для профессионального общения кинематографистов Якутии с российскими и зарубежными коллегами.
«Это значимое событие, имеющее стратегическое значение для развития киноиндустрии и кинопроизводственного комплекса республики», — добавил он.
Якутия вышла на второе место после Москвы по объемам создания кинолент. В 2025 году сборы якутских фильмов составили 280 млн рублей, что стало рекордным показателем и почти вдвое больше достижения 2024 года в 150 млн рублей.
В Якутии в 2022 году принят региональный закон о господдержке кинематографии. Ежегодно с 2020 года в Якутии проходит конкурсный отбор, по итогам которого из бюджета республики предоставляют субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. С 2022 года в селах Якутии открывают кинозалы, оснащенные якутской технологией «Экстра синема». В 2026 году за счет федерального финансирования подготовят проектно-сметную документацию кинопавильона полного цикла в городе Якутске.