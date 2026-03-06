Минкультуры РФ окажет поддержку Якутскому международному кинофестивалю

В Якутии в 2022 году принят региональный закон о господдержке кинематографии. Ежегодно с 2020 года в Якутии проходит конкурсный отбор, по итогам которого из бюджета республики предоставляют субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. С 2022 года в селах Якутии открывают кинозалы, оснащенные якутской технологией «Экстра синема». В 2026 году за счет федерального финансирования подготовят проектно-сметную документацию кинопавильона полного цикла в городе Якутске.