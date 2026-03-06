Режиссер Джексон получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» фестиваля в Канне

В последние годы режиссер сосредоточился на документальных лентах. Джексон снял более десятка фильмов, однако самой известной его работой стала трилогия «Властелин колец» по одноименному роману Джона Р. Р. Толкина. Помимо «Братства кольца», она также включает «Две крепости» (The Two Towers) и «Возвращение короля» (The Return of the King).