Режиссер Джексон получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» фестиваля в Канне

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Новозеландский режиссер Питер Джексон получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» 79-го Каннского кинофестиваля за вклад в кинематограф. Об этом говорится в сообщении организаторов киносмотра.
«Получение почетной “Золотой пальмовой ветви” в Канне станет одним из величайших моментов моей карьеры», — приводятся в сообщении слова 64-летнего Джексона.
Как напомнили организаторы фестиваля, в 2001 году, за семь месяцев до премьеры, именно в Канне были показаны первые кадры фильма «Властелин колец: братство кольца» (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 2001) — первой картины трилогии, сделавшей режиссера знаменитым.
Джексон родился в городе Пукеруа-Бей неподалеку от столицы Новой Зеландии Веллингтона. Там же он снял свой первый фильм — «Инопланетное рагу» (Bad Taste, 1987).
В последние годы режиссер сосредоточился на документальных лентах. Джексон снял более десятка фильмов, однако самой известной его работой стала трилогия «Властелин колец» по одноименному роману Джона Р. Р. Толкина. Помимо «Братства кольца», она также включает «Две крепости» (The Two Towers) и «Возвращение короля» (The Return of the King).
Все картины выходили в прокат с 2001 по 2003 год. Трилогия получила 17 премий «Оскар» и стала одним из самых успешных проектов в истории мирового кинематографа.
79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая 2026 года.