В новом выпуске программы «Кино в деталях» Филипп Янковский рассказал ведущему Федору Бондарчуку, как готовился к роли Федора Михайловича Достоевского. В образе писателя он появится в фильме «Лето в Бадене».
В картине Янковский исполнит сразу в две роли: профессора Леонида Цыпкина, который изучает вирусы и одновременно с этим пишет книгу о Достоевском и его жене, а также самого Федора Михайловича. Супругу писателя Анну сыграет Мария Смольникова.
Янковский отметил, что о Достоевском знал немало еще до съемок — тринадцать сезонов он играл Дмитрия Карамазова в постановке МХТ им. А. П. Чехова. На этапе подготовки актер перечитал множество материалов, купил бюст писателя и поставил его на видное место.
Также Янковский побывал в Санкт-Петербурге: «Съездил в музей квартиру Федора Михайловича. Познакомился с хранительницами, посидел на его диване».
Перед съемками фильма Янковский и режиссер фильма Антон Желнов съездили на кладбище, где похоронен Федор Михайлович.
Актер рассказал, что там, во время его внутреннего монолога с Достоевским, рядом села птичка.
«Какое-то благословение, мне кажется, получили», — признается Янковский.
«Лето в Бадене» — экранизация одноименного романа Леонида Цыпкина. Главный герой — советский интеллигент, понимающий, что прожил не свою жизнь, ищет способ вернуть смысл существованию благодаря фигуре Достоевского. Режиссером фильма выступил документалист и журналист Антон Желнов. Сценарий написал Юрий Сапрыкин. Одну из ролей в ленте сыграет Павел Табаков.
Ранее Павел Табаков показал совместное фото с Филиппом Янковским на съемках фильма «Лето в Бадене».