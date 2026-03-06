В картине Янковский исполнит сразу в две роли: профессора Леонида Цыпкина, который изучает вирусы и одновременно с этим пишет книгу о Достоевском и его жене, а также самого Федора Михайловича. Супругу писателя Анну сыграет Мария Смольникова.