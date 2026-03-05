Ричмонд
Агата Муцениеце объяснила, почему сменила фамилию: «Надоело»

Актриса призналась, что ей нравится новая фамилия
Агата Муцениеце и Петр Дранга, фото: соцсети
Агата Муцениеце и Петр Дранга, фото: соцсети

Агата Муцениеце заявила, что отказалась от прежней фамилии, так как никто не может правильно ее выговорить. Как передает Super.ru, теперь актриса официально — Дранга. Новая фамилия ей нравится, поэтому решение не было мучительным.

«Мне просто надоело, что всем так сложно выговорить Муцениеце, а Агата Дранга звучит так хорошо, так красиво, так здорово, что мне показалось — это классный новый шаг», — рассказала актриса на «Форуме в большом городе».

Агата Муцениеце и Петр Дранга
Агата Муцениеце и Петр ДрангаИсточник: Соцсети

Тем временем Светлана Бондарчук призналась, что причастна к знакомству Агаты Муцениеце с Петром Дрангой. Она подружилась с Агатой после интервью и познакомила ее со своей подругой, которая, в свою очередь, свела актрису с будущим мужем — Петром Дрангой.