Возлюбленная Джейсона Стэйтема в замшевой юбке и черном водолазке появилась в Париже

Возлюбленная Джейсона Стеэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, появилась в Париже. Снимками она поделилась в соцсети.
Хантингтон-Уайтли вышла из отеля Ritz в Париже. Модель предпочла для показа в рамках Недели моды коричневую замшевую юбку-карандаш и черную водолазку. Образ дополнила золотая цепочка, черные туфли-лодочки и сучку из кожи. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж.
Накануне Роузи Хантингтон-Уайтли стала гостьей показа новой коллекции бренда Saint Laurent в Париже. Манекенщица позировала перед камерами в белой блузе с глубоким декольте, коричневой кожаной юбке, куртке и туфлях на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.