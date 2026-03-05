Ричмонд
Возлюбленная Джейсона Стэйтема в замшевой юбке и черном водолазке появилась в Париже

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли в облегающей юбке вышла на публику

Возлюбленная Джейсона Стеэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, появилась в Париже. Снимками она поделилась в соцсети.

Роузи Хантингтон-Уайтли, фото: соцсети
Роузи Хантингтон-Уайтли, фото: соцсети

Хантингтон-Уайтли вышла из отеля Ritz в Париже. Модель предпочла для показа в рамках Недели моды коричневую замшевую юбку-карандаш и черную водолазку. Образ дополнила золотая цепочка, черные туфли-лодочки и сучку из кожи. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж.

Накануне Роузи Хантингтон-Уайтли стала гостьей показа новой коллекции бренда Saint Laurent в Париже. Манекенщица позировала перед камерами в белой блузе с глубоким декольте, коричневой кожаной юбке, куртке и туфлях на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.