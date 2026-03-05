Возлюбленная Джейсона Стэйтема в замшевой юбке и черном водолазке появилась в Париже

Хантингтон-Уайтли вышла из отеля Ritz в Париже. Модель предпочла для показа в рамках Недели моды коричневую замшевую юбку-карандаш и черную водолазку. Образ дополнила золотая цепочка, черные туфли-лодочки и сучку из кожи. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж.