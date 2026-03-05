Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Возлюбленная Стэйтема пришла на показ в Париже в бюстгальтере и брюках

Модель Рози Хантингтон-Уайтли вышла в свет в бюстгальтере и брюках

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, появилась на публике в бюстгальтере. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-УайтлиИсточник: Legion-Media

Роузи Хантингтон-Уайтли посетила показ новой коллекции бренда Tom Ford, который прошел на Неделе моды в Париже. Супермодель выбрала для закрытого светского мероприятия черный бюстгальтер, белый брючный костюм и туфли на каблуках. Манекенщица добавила к наряду солнцезащитные очки, цепь и несколько колец. Звезда подиумов появилась на публике с распущенными волосами и макияжем с темно-розовой помадой.

Накануне Хантингтон-Уайтли стала гостьей показа новой коллекции бренда Saint Laurent в Париже. Манекенщица позировала перед камерами в белой блузе с глубоким декольте, коричневой кожаной юбке, куртке и туфлях на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.