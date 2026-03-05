Возлюбленная Стэйтема пришла на показ в Париже в бюстгальтере и брюках

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, появилась на публике в бюстгальтере. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Роузи Хантингтон-Уайтли посетила показ новой коллекции бренда Tom Ford, который прошел на Неделе моды в Париже. Супермодель выбрала для закрытого светского мероприятия черный бюстгальтер, белый брючный костюм и туфли на каблуках. Манекенщица добавила к наряду солнцезащитные очки, цепь и несколько колец. Звезда подиумов появилась на публике с распущенными волосами и макияжем с темно-розовой помадой.
Накануне Хантингтон-Уайтли стала гостьей показа новой коллекции бренда Saint Laurent в Париже. Манекенщица позировала перед камерами в белой блузе с глубоким декольте, коричневой кожаной юбке, куртке и туфлях на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.