Возлюбленная Стэйтема пришла на показ в Париже в бюстгальтере и брюках

Роузи Хантингтон-Уайтли посетила показ новой коллекции бренда Tom Ford, который прошел на Неделе моды в Париже. Супермодель выбрала для закрытого светского мероприятия черный бюстгальтер, белый брючный костюм и туфли на каблуках. Манекенщица добавила к наряду солнцезащитные очки, цепь и несколько колец. Звезда подиумов появилась на публике с распущенными волосами и макияжем с темно-розовой помадой.