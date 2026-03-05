Кирилл Сафонов, который уже давно живет в Израиле, рассказал об обстановке в стране и о том, как изменилась его жизнь после начавшегося конфликта с Ираном. Актер признался, что сейчас больше находится дома и не может заниматься привычными делами.
«Каждое утро у меня был простой маршрут. Отвести ребенка в школу, дойти до моря, сесть на край бетонного парапета и написать вам письмо. Ничего героического. Море, кофе, немного мыслей… Происходящее опять внесло коррективы в расписание. К морю теперь не хожу. Сообщения пишу реже. Вид на воду сменился на сводки в Telegram. Человек быстро привыкает к новому пейзажу, даже если не хотел», — высказался исполнитель главной роли в сериале «Татьянин день».
Он отметил, что в такие моменты появляется настоящий еврейский юмор — сухой, короткий, без иллюзий. По словам артиста, такой юмор «не украшает действительность, а просто позволяет в ней жить».
Сафонов также поделился скрином одного еврейского сайта, который в процентах сообщает, насколько людям сейчас безопасно принимать душ.
«Не философия, а конкретный бытовой вопрос: мыться или подождать? В процентах. Человек открывает страницу, смотрит на цифры и решает — быть сегодня чистым или героическим. В этом и есть разница. Чувство юмора — это не украшение характера, а инструмент выживания», — заключил актер.
В Израиле Кирилл Сафонов живет со своей семьей — женой Александрой Савельевой и сыном Леоном. Сейчас его супруга находится в России. Певица приезжает на родину по рабочим делам.