«Каждое утро у меня был простой маршрут. Отвести ребенка в школу, дойти до моря, сесть на край бетонного парапета и написать вам письмо. Ничего героического. Море, кофе, немного мыслей… Происходящее опять внесло коррективы в расписание. К морю теперь не хожу. Сообщения пишу реже. Вид на воду сменился на сводки в Telegram. Человек быстро привыкает к новому пейзажу, даже если не хотел», — высказался исполнитель главной роли в сериале «Татьянин день».