Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кирилл Сафонов рассказал, как сейчас живет в Израиле на фоне конфликта с Ираном

Актер признался, что вынужден много времени проводить дома
Кирилл Сафонов
Кирилл Сафонов

Кирилл Сафонов, который уже давно живет в Израиле, рассказал об обстановке в стране и о том, как изменилась его жизнь после начавшегося конфликта с Ираном. Актер признался, что сейчас больше находится дома и не может заниматься привычными делами.

«Каждое утро у меня был простой маршрут. Отвести ребенка в школу, дойти до моря, сесть на край бетонного парапета и написать вам письмо. Ничего героического. Море, кофе, немного мыслей… Происходящее опять внесло коррективы в расписание. К морю теперь не хожу. Сообщения пишу реже. Вид на воду сменился на сводки в Telegram. Человек быстро привыкает к новому пейзажу, даже если не хотел», — высказался исполнитель главной роли в сериале «Татьянин день».

Кирилл Сафонов и Александра Савельева
Кирилл Сафонов и Александра Савельева

Он отметил, что в такие моменты появляется настоящий еврейский юмор — сухой, короткий, без иллюзий. По словам артиста, такой юмор «не украшает действительность, а просто позволяет в ней жить».

Сафонов также поделился скрином одного еврейского сайта, который в процентах сообщает, насколько людям сейчас безопасно принимать душ.

«Не философия, а конкретный бытовой вопрос: мыться или подождать? В процентах. Человек открывает страницу, смотрит на цифры и решает — быть сегодня чистым или героическим. В этом и есть разница. Чувство юмора — это не украшение характера, а инструмент выживания», — заключил актер.

В Израиле Кирилл Сафонов живет со своей семьей — женой Александрой Савельевой и сыном Леоном. Сейчас его супруга находится в России. Певица приезжает на родину по рабочим делам.