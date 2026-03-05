Однако основное место в жизни Евы Мендес выделено семье, которую с канадским актером они начали строить с 2011 года — после встречи на съемочной площадке криминально-драматического триптиха «Место под соснами» (2013). Несмотря на рождение двух детей, брак с Гослингом они узаконили лишь в 2022-ом. Правда, свадебная церемония была тайной. Кроме того, актриса ведет здоровый образ жизни и следит за питанием, чтобы поддерживать естественную красоту. По словам Мендес, она не разделяет всеобщего звездного интереса к кардинальному хирургическому вмешательству во внешность. Поэтому Ева отдает предпочтение кардиотренировкам, исключила из рациона мясо и предпочитает щадящий косметический уход.