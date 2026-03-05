Главная героиня зарубежных боевиков и криминальных драм Ева Мендес 5 марта отпраздновала день рождения — 52 года. По такому торжественному случаю предлагаем вспомнить интересные факты о жизни поставившей на паузу свою кинокарьеру актрисы.
Кубинские корни и «счастливая» родинка
Родилась Ева Мендес в Майами. Семья ее — выходцы с Кубы, поэтому девочку учили чтить культуру и традиции коренных предков, а домашние разговоры велись на испанском. Актриса считает его своим основным языком и теперь прививает общение на нем двум дочерям: Эсмеральде Амаде Гослинг (2014) и Амаде Ли Гослинг (2016).
Воспитывалась Ева в многодетной семье со старшими сестрами Джанет, Бекки и братом Хуаном Карлосом, а также младшим — Карло. Правда, после развода родителей — бизнесмена в сфере мясной дистрибуции и костюмерши в Китайском театре Манна — Мендес уехала с мамой в Лос-Анджелес. Как позже признавалась актриса, мать стала для нее примером и эталоном красоты. Сама же Ева в детстве сильно комплексовала из-за своей внешности, а ее знаменитая родинка на щеке — была причиной постоянных насмешек.
Кино вместо монастыря
Несмотря на жизнь в мекке западного кинематографа, Мендес никогда не грезила актерской карьерой. Наоборот, маленькая Ева мечтала стать монахиней. Однако старшие сестры объяснили ей, что членам религиозной общины не полагается зарплата. Поэтому девочке пришлось снизойти до мирских и более стабильных в денежном плане профессий. После школы Ева начала изучать маркетинг и дизайн интерьеров в Калифорнийском университете.
Впрочем, долго в этой сфере девушка не задержалась. После случайной фотосессии с подругой, Мендес заметили киноагенты и предложили попробовать свои силы на съемочной площадке. Мендес не раздумывая бросила студенческую жизнь, погрузившись в мир рекламы и музыкальных клипов. Так будущая кинозвезда появилась в видео на песню Hole in my soul группы Aerosmith в 1997 году и в 1999-ом — к треку Miami в исполнении Уилла Смита.
Первые роли
Старт кинокарьеры Евы Мендес случился в 1998 году. Девушка получила эпизодическую роль в четвертом сезоне культового сериала «Скорая помощь» (1994-2008). После чего также мимолетно показалась в юмористической мелодраме «Ночь в Роксбери» (1998) и боевике о защите спецслужбами кубинского бейсболиста «Бесстрашные ученики» (1999).
Слава настигла Еву лишь в 2001 году — благодаря режиссерской работе Антуана Фукуа «Тренировочный день». В триллере она сыграла Сару — подружку коррумпированного детектива Алонзо Харриса, за роль которого Дензел Вашингтон получил премию «Оскар». Зрители оценили яркую внешность девушки, обнажившейся перед кинокамерами. После этого незаметные роли исчезли из фильмографии актрисы.
Нелюбовь к поцелуям
Несмотря на то, что ключевыми в карьере Евы Мендес стали роли романтических спутниц главных героев, актриса имеет принципиальные взгляды на проявление чувств на экране. Звезда признавалась, что не любит целоваться на камеру, поскольку соприкосновение губами — процесс крайне интимный. Постельные сцены также неприятны актрисе и выглядят, по ее мнению, нарочитой имитацией.
Тем не менее, зрители знают актрису по паре фильмов гоночной франшизы — «Двойной форсаж» (2003) и «Форсаж 5» (2011). В семейном боевике она сыграла агента под прикрытием Монику Фуэнтес, влюбленную в коллегу Брайана О’Коннера (Пол Уокер). Играть чувства пришлось и в фэнтези триллере «Призрачный гонщик» (2007), где ее героиня тележурналистка Роксана Симпсон имела отношения с центральным персонажем в исполнении Николаса Кейджа. Тогда как, экранная пара Евы Мендес и Уилла Смита в комедии «Правила съема: Метод Хитча» чуть не удостоились звания лучшей любовной сцены по версии Teen Choice Awards за объяснение в любви.
Отказ от мяса и кино
Последней кинолентой в фильмографии актрисы стал режиссерский дебют ее спутника Райана Гослинга — фэнтези-триллер «Как поймать монстра» (2014). При этом, актриса отрицает, что отреклась от Голливуда. В 2022 году Ева Мендес опровергла слухи о завершении карьеры. Она заявила, что находится в ожидании достойного проекта, которому чужды эротика и насилие.
Свободное от съемок время кинозвезда вновь посвятила миру моды и дизайна, но уже более успешно. Под ее именем вышло несколько коллекций одежды, в том числе и для бренда New York & Company.
Однако основное место в жизни Евы Мендес выделено семье, которую с канадским актером они начали строить с 2011 года — после встречи на съемочной площадке криминально-драматического триптиха «Место под соснами» (2013). Несмотря на рождение двух детей, брак с Гослингом они узаконили лишь в 2022-ом. Правда, свадебная церемония была тайной. Кроме того, актриса ведет здоровый образ жизни и следит за питанием, чтобы поддерживать естественную красоту. По словам Мендес, она не разделяет всеобщего звездного интереса к кардинальному хирургическому вмешательству во внешность. Поэтому Ева отдает предпочтение кардиотренировкам, исключила из рациона мясо и предпочитает щадящий косметический уход.