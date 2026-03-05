Образ Николь Кидман на премьере оценили в сети фразой «наконец-то приличный парик»

58-летняя знаменитость предстала на красной дорожке в черном пиджаке и юбке, большая часть которой была выполнена из прозрачной ткани и оформлена перьями. Кроме того, она надела атласные туфли и дополнила свой внешний вид кольцами с массивными бриллиантами. При это визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили в легкие локоны.