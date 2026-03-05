Эмигрировавшая во Францию звезда «6 кадров» вышла в свет в мини-платье

Знаменитость 5 июля 2018 года вышла замуж за француза Гийома Буше и уехала к нему на родину. Супруги с детьми живут в Париже. Артистка отмечала, что продолжает периодически прилетать в Россию ради работы, проводя по несколько недель в разлуке с семьей. По словам Медведевой, муж ничего не имеет против гастролей, но тяжело переносит разлуку с ней.