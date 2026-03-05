Эмигрировавшая во Францию звезда «6 кадров» вышла в свет в мини-платье

Эмигрировавшая во Францию звезда «6 кадров» появилась на публике в Москве. Ирина Медведева приехала на премьеру фильма «Тюльпаны», в котором исполнила одну из главных ролей. Она вышла в свет в мини-платье, подчеркнувшем ее фигуру, и поделилась кадрами с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Впервые мы с Гошей Куценко снялись вместе после 22 лет знакомства. Я так рада за прекрасное российское кино, что мы снимаем такие глубокие фильмы. Я расплакалась после того, как вышла из кинотеатра», — отметила артистка.
Знаменитость 5 июля 2018 года вышла замуж за француза Гийома Буше и уехала к нему на родину. Супруги с детьми живут в Париже. Артистка отмечала, что продолжает периодически прилетать в Россию ради работы, проводя по несколько недель в разлуке с семьей. По словам Медведевой, муж ничего не имеет против гастролей, но тяжело переносит разлуку с ней.