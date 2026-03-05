Иван Ургант опубликовал редкие фото с женой в день ее рождения

Продюсер женат на своей однокласснице, они вместе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На тот момент пару связывали только дружеские отношения, но через десять лет после окончания школы они встретились, и у них завязался роман. По словам шоумена, он не представляет рядом с собой другую женщину.