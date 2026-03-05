Телеведущий и актер Иван Ургант опубликовал редкие фото с женой в день ее рождения. Наталье Кикнадзе исполнилось 48 лет. Шоумен посвятил супруге пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), поделившись кадрами из семейного путешествия по Японии. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Может быть, одинокие просто, согревая дыханием ладони, за тобой прилетит Порко Россо, а за мной приплывет рыбка Поньо. Нас от берега поезд уносит, мы остались в последнем вагоне, называя друг другу свои имена… С днем рождения, моя любовь», — написал артист.
Продюсер женат на своей однокласснице, они вместе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На тот момент пару связывали только дружеские отношения, но через десять лет после окончания школы они встретились, и у них завязался роман. По словам шоумена, он не представляет рядом с собой другую женщину.
