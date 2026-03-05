«Нельзя ругать свою страну»: Композитор Зацепин обратился к уехавшим из РФ артистам

Выдающийся российский композитор Александр Зацепин рассказал о причинах возвращения на историческую родину из Франции после начала специальной военной операции. Маэстро подчеркнул, что дорожит страной, в которой появился на свет. Он считает решение об отъезде личным выбором каждого, однако призвал коллег не критиковать государство.