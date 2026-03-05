Ричмонд
«Нельзя ругать свою страну»: Композитор Зацепин обратился к уехавшим из РФ артистам

Артист заявил, что дорожит страной, в которой родился
Александр Зацепин
Александр ЗацепинИсточник: Legion-Media.ru

Выдающийся российский композитор Александр Зацепин рассказал о причинах возвращения на историческую родину из Франции после начала специальной военной операции. Маэстро подчеркнул, что дорожит страной, в которой появился на свет. Он считает решение об отъезде личным выбором каждого, однако призвал коллег не критиковать государство.

«Вы здесь родились, получили образование, профессию, а главное — получили признание. И надо быть за это благодарным», — призвал композитор в беседе с kp.ru.

Творческое наследие музыканта включает более 300 композиций, ставших саундтреками к культовым советским картинам. Среди хитов — «Песня о медведях», «Остров невезения», «Есть только миг», «Куда уходит детство» и многие другие. 10 марта 2026 года легендарный композитор отметит столетний юбилей.

Ранее Владимир Путин вручил композитору Александру Зацепину медаль Героя Труда.