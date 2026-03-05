Ричмонд
Минвостокразвития расширит систему поддержки дальневосточного кинематографа

В пяти регионах Дальнего Востока уже действует программа налоговых возвратов для кинопроизводителей
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики планирует расширять систему поддержки кинематографа в регионе. Об этом 5 марта заявил глава ведомства Алексей Чекунков.

«Мы будем расширять систему поддержки дальневосточного кинематографа, чтобы фильмы о Дальнем Востоке снимались на Дальнем Востоке», — сказал он на церемонии награждения всероссийского конкурса путешествий в Национальном центре «Россия».

Чекунков отметил, что в пяти регионах Дальнего Востока уже действует программа налоговых возвратов для кинопроизводителей. Кроме того, в Якутии существует система региональных грантов на реализацию проектов в сфере кино.