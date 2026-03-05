Юлия Снигирь поделились своими впечатлениями от просмотра фильма «Картины дружеских связей». Актриса накануне посетила премьеру киноленты, в которой снялся ее муж Евгений Цыганов. Она призналась, что фильм ее растрогал до слез.
«На фото — мы после просмотра фильма “Картины дружеских связей”, и я тут заплаканная. Весь фильм я хохотала, а в конце рыдала, и это были очищающие и исцеляющие слезы. У фильма не будет широкого проката, и вообще он только для совершеннолетних (почему-то), но я уверена, что он навсегда останется в истории кино как чистый и талантливый слепок этого странного времени», — высказалась Снигирь.
Звезда сериала «Золотое дно» призналась, что этот фильм станет особенным. Она мечтает, чтобы таких картин в отечественном кино было как можно больше.
«Я совершенно потрясена “Картинами дружеских связей”, и теперь они у меня на полке с самыми любимыми фильмами. Кино, которое уважает и верит в зрителя — его интеллект и чувство юмора. Эмоциональное, нежное, точное, смешное и грустное. Я мечтаю, чтобы у нас такого кино было больше. Какая-то космическая концентрация таланта», — заключила актриса.
Действия в фильме разворачиваются в Москве зимой в течение одних суток. В центре сюжета — группа 30-летних друзей, когда-то учившихся вместе в театральном институте. Один из них — Саша — на долгое время покидает город, поэтому товарищи решают собрать всю компанию и устроить другу проводы.
Но сделать это сложно, ведь у каждого теперь своя жизнь и свои трудности, которые еще предстоит преодолеть ради дружбы.
Фильм «Картины дружеских связей» выйдет в прокат 19 марта.