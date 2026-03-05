«На фото — мы после просмотра фильма “Картины дружеских связей”, и я тут заплаканная. Весь фильм я хохотала, а в конце рыдала, и это были очищающие и исцеляющие слезы. У фильма не будет широкого проката, и вообще он только для совершеннолетних (почему-то), но я уверена, что он навсегда останется в истории кино как чистый и талантливый слепок этого странного времени», — высказалась Снигирь.