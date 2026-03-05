Гоша Куценко в программе Иды Галич «Есть вопросики» рассказал курьезную историю первой встречи с Брюсом Уиллисом, сообщает издание Super.ru.
Знакомство актера с голливудской звездой произошло в номере гостиницы в Каннах перед премьерой мультфильма «Лесная братва». В фильме Брюс Уиллис озвучивал енота ЭрДжея, а русским голосом персонажа был Куценко.
В день своего 40-летия актер отдыхал в гостиничном номере с женой Ириной Скриниченко, когда раздался настойчивый стук в дверь.
Раздраженный Куценко решил, что это горничная, и крикнул, чтобы зашли позже. Но стук повторился снова и снова.
«Я злой соскакиваю, срываю полотенце. Голый, распахиваю дверь, [а там] стоит Брюс Уиллис и говорит: “Хэппи бездей, Гоша”», — со смехом вспоминает актер.
