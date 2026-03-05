Ричмонд
«Голый, распахиваю дверь»: Куценко вспомнил о необычном знакомстве с Брюсом Уиллисом

Гоша Куценко рассказал о курьезном случае со звездой «Крепкого орешка»
Гоша Куценко / фото: пресс-служба
Гоша Куценко / фото: пресс-служба

Гоша Куценко в программе Иды Галич «Есть вопросики» рассказал курьезную историю первой встречи с Брюсом Уиллисом, сообщает издание Super.ru.

Знакомство актера с голливудской звездой произошло в номере гостиницы в Каннах перед премьерой мультфильма «Лесная братва». В фильме Брюс Уиллис озвучивал енота ЭрДжея, а русским голосом персонажа был Куценко.

В день своего 40-летия актер отдыхал в гостиничном номере с женой Ириной Скриниченко, когда раздался настойчивый стук в дверь.

Гоша Куценко
Гоша КуценкоИсточник: Starface

Раздраженный Куценко решил, что это горничная, и крикнул, чтобы зашли позже. Но стук повторился снова и снова.

«Я злой соскакиваю, срываю полотенце. Голый, распахиваю дверь, [а там] стоит Брюс Уиллис и говорит: “Хэппи бездей, Гоша”», — со смехом вспоминает актер.

Ранее Гоша Куценко рассказал, как считал себя слишком старым для съемок в сериале.