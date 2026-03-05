Кирилл Нагиев в своем блоге разместил видео, снятое в поезде. 36-летний актер слушал музыку в наушниках и задумчиво смотрел в окно, наблюдая за заснеженными лесами.
Сын Дмитрия Нагиева сопроводил ролик ироничными философскими рассуждениями и наложил на него лирическую мелодию.
«Никто не видит, как я ежедневно встаю в 6 утра для утренней пробежки. Как я усердно слежу за питанием. Как по вечерам занимаюсь медитацией и йогой. Как читаю по книге в неделю. Как записываю цели на год и благодарности перед сном. Потому что я этого не делаю», — высказался звезда фильма «Марафон желаний».
Нагиев-младший пошел по стопам отца, хотя знаменитый папа изначально был против его актерской карьеры.
«Я надеялся, что и Кирилл не планировал. А он поступил во МХАТ… Это абсолютно зависимая профессия, дамская. Сохранить мужское лицо в этой профессии — прям тяжелая история. Завистливая, не приносящая огромного состояния профессия. Я получаю столько, сколько просидел на площадке. И это касается всех, есть актеры богаче, есть беднее. Никаких миллиардов здесь не получается… Кирилл стал актером, снимается…» — говорил Нагиев-старший.
Сейчас Кирилл Нагиев вместе с отцом преподает актерские курсы в Дубае. До этого Дмитрий Нагиев объяснял, почему его старший сын редко снимается в кино. По словам актера, он старается соответствовать уровню своего знаменитого родителя, поэтому ответственно подходит к выбору работы.
Напомним, Кирилл Нагиев родился в браке Дмитрия Нагиева с телеведущей Алисой Шер.