Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

36-летний сын Дмитрия Нагиева сделал неожиданное признание: «Никто этого не видит»

Кирилл Нагиев поделился философскими рассуждениями
Кирилл Нагиев на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба
Кирилл Нагиев на премьере фильма «Елки 12», фото: пресс-служба

Кирилл Нагиев в своем блоге разместил видео, снятое в поезде. 36-летний актер слушал музыку в наушниках и задумчиво смотрел в окно, наблюдая за заснеженными лесами.

Сын Дмитрия Нагиева сопроводил ролик ироничными философскими рассуждениями и наложил на него лирическую мелодию.

«Никто не видит, как я ежедневно встаю в 6 утра для утренней пробежки. Как я усердно слежу за питанием. Как по вечерам занимаюсь медитацией и йогой. Как читаю по книге в неделю. Как записываю цели на год и благодарности перед сном. Потому что я этого не делаю», — высказался звезда фильма «Марафон желаний».

Кирилл Нагиев поделился своими размышлениями, фото: соцсети
Кирилл Нагиев поделился своими размышлениями, фото: соцсети

Нагиев-младший пошел по стопам отца, хотя знаменитый папа изначально был против его актерской карьеры.

«Я надеялся, что и Кирилл не планировал. А он поступил во МХАТ… Это абсолютно зависимая профессия, дамская. Сохранить мужское лицо в этой профессии — прям тяжелая история. Завистливая, не приносящая огромного состояния профессия. Я получаю столько, сколько просидел на площадке. И это касается всех, есть актеры богаче, есть беднее. Никаких миллиардов здесь не получается… Кирилл стал актером, снимается…» — говорил Нагиев-старший.

Дмитрий и Кирилл Нагиевы на съемках сериала
Дмитрий и Кирилл Нагиевы на съемках сериала

Сейчас Кирилл Нагиев вместе с отцом преподает актерские курсы в Дубае. До этого Дмитрий Нагиев объяснял, почему его старший сын редко снимается в кино. По словам актера, он старается соответствовать уровню своего знаменитого родителя, поэтому ответственно подходит к выбору работы.

Напомним, Кирилл Нагиев родился в браке Дмитрия Нагиева с телеведущей Алисой Шер.