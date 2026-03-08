Сборник ценных, но уж очень очевидных советов. Что не так с фильмом «К себе нежно»

О чем фильм «К себе нежно»
Надежда, хирург-отоларинголог сорока с чем-то лет, тоскует по мужу Борису, с которым рассталась, но так и не развелась, конфликтует с дочерью-подростком Оливией и очень-очень много нервничает. Она бы, может, и хотела расслабиться, но жизнь подкидывает все новые поводы для беспокойства.
Вот, например, Борис не выходит на связь целых три дня, и Надя, пытаясь разыскать бывшего супруга, внезапно выясняет, что у него появилась новая женщина, молодая и беззаботная Вита, считающая массаж лучшим средством от любых невзгод. Героине Вита кажется не вполне нормальной, но окружающий мир всеми силами подталкивает Надежду к тому, чтобы пересмотреть отношения с близкими людьми и работой, а заодно переоценить собственную нормальность.
Зачем смотреть
«К себе нежно» — художественный полный метр, снятый по следам одноименного нон-фикшн бестселлера Ольги Примаченко. Если судить по фильму, можно предположить, что советы в книге собраны не слишком оригинальные, но в целом дельные: живи, а не существуй, прислушивайся к себе, не бойся собственных эмоций. Всю эту сверхценную информацию решили донести до целевой аудитории (то есть до страдающих от неуверенности, склонных к паникерству и, видимо, всех остальных женщин) в игровой форме прямо перед 8 марта.
Самая удачная актерская работа в фильме — пожалуй, Алиса Конашенкова в роли Оливии, убедительно отражающая на экране подростковую угловатость. Старшие коллеги Конашеновой — Карина Разумовская (Надя), Артем Ткаченко (Борис), Пелагея Невзорова (Вита) — в целом справляются с поставленными задачами, но звезд с неба не хватают. Кому-то из них не хватает яркости, кому-то — естественности, чтобы выглядеть органично даже в самых нелепых ситуациях (а нелепостей в этой ленте хватает — чего только стоят сны главной героини, где ее то топят в бассейне, то пичкают рагу из негативных эмоций в гостиничном ресторане).
Почему можно не смотреть
Опираясь на небесполезные, но уж слишком очевидные советы, сценаристка Дарья Грацевич, известная аудитории по франшизе «Холоп», придумала компанию банальных персонажей. В сущности, даже персонажами некоторых из них не назовешь — это условные фигурки, отражающие определенные свойства. Борис — всего лишь мужчина, задушенный нервозностью жены; Вита — просто хипстерша с художественными наклонностями (впрочем, именно героиня Невзоровой время от времени демонстрирует неожиданное трезвомыслие).
Что еще хуже, отдельные сюжетные ходы не бьются ни с советами, ни с центральным посылом книги/фильма. Оказывается, прислушиваться к внутренним ощущениям жизненно необходимо, но если вы вдруг различили нежелание заводить домашнее животное или отсутствие интереса к институту брака, отбросьте вредоносные мысли, сядьте и переслушайте.
Напоследок стоит отметить, что это месиво из банальностей и догматизма приправлено как бы актуальным, но бесцветным саундтреком и серьезной дозой навязчивого продакт-плейсмента. Авторы, кажется, намекают, что подарочный сертификат активно рекламируемой в фильме популярной косметической сети оказался бы лучшим подарком к празднику, чем кино.