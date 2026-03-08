Ричмонд
Сборник ценных, но уж очень очевидных советов. Что не так с фильмом «К себе нежно»

«К себе нежно» — экранизация книги-бестселлера о том, как важно прислушиваться к своим внутренним ощущениям. О том, почему фильм с Кариной Разумовской в главной роли противоречит своему главному посылу, читайте в нашем обзоре.
Сергей Оболонков
Автор Кино Mail

О чем фильм «К себе нежно»

Надежда, хирург-отоларинголог сорока с чем-то лет, тоскует по мужу Борису, с которым рассталась, но так и не развелась, конфликтует с дочерью-подростком Оливией и очень-очень много нервничает. Она бы, может, и хотела расслабиться, но жизнь подкидывает все новые поводы для беспокойства.

Вот, например, Борис не выходит на связь целых три дня, и Надя, пытаясь разыскать бывшего супруга, внезапно выясняет, что у него появилась новая женщина, молодая и беззаботная Вита, считающая массаж лучшим средством от любых невзгод. Героине Вита кажется не вполне нормальной, но окружающий мир всеми силами подталкивает Надежду к тому, чтобы пересмотреть отношения с близкими людьми и работой, а заодно переоценить собственную нормальность.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «К себе нежно»
Кадр из фильма «К себе нежно»

«К себе нежно» — художественный полный метр, снятый по следам одноименного нон-фикшн бестселлера Ольги Примаченко. Если судить по фильму, можно предположить, что советы в книге собраны не слишком оригинальные, но в целом дельные: живи, а не существуй, прислушивайся к себе, не бойся собственных эмоций. Всю эту сверхценную информацию решили донести до целевой аудитории (то есть до страдающих от неуверенности, склонных к паникерству и, видимо, всех остальных женщин) в игровой форме прямо перед 8 марта.

Самая удачная актерская работа в фильме — пожалуй, Алиса Конашенкова в роли Оливии, убедительно отражающая на экране подростковую угловатость. Старшие коллеги Конашеновой — Карина Разумовская (Надя), Артем Ткаченко (Борис), Пелагея Невзорова (Вита) — в целом справляются с поставленными задачами, но звезд с неба не хватают. Кому-то из них не хватает яркости, кому-то — естественности, чтобы выглядеть органично даже в самых нелепых ситуациях (а нелепостей в этой ленте хватает — чего только стоят сны главной героини, где ее то топят в бассейне, то пичкают рагу из негативных эмоций в гостиничном ресторане).

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «К себе нежно»
Кадр из фильма «К себе нежно»

Опираясь на небесполезные, но уж слишком очевидные советы, сценаристка Дарья Грацевич, известная аудитории по франшизе «Холоп», придумала компанию банальных персонажей. В сущности, даже персонажами некоторых из них не назовешь — это условные фигурки, отражающие определенные свойства. Борис — всего лишь мужчина, задушенный нервозностью жены; Вита — просто хипстерша с художественными наклонностями (впрочем, именно героиня Невзоровой время от времени демонстрирует неожиданное трезвомыслие).

Что еще хуже, отдельные сюжетные ходы не бьются ни с советами, ни с центральным посылом книги/фильма. Оказывается, прислушиваться к внутренним ощущениям жизненно необходимо, но если вы вдруг различили нежелание заводить домашнее животное или отсутствие интереса к институту брака, отбросьте вредоносные мысли, сядьте и переслушайте.

Кадр из фильма «К себе нежно»
Кадр из фильма «К себе нежно»

Напоследок стоит отметить, что это месиво из банальностей и догматизма приправлено как бы актуальным, но бесцветным саундтреком и серьезной дозой навязчивого продакт-плейсмента. Авторы, кажется, намекают, что подарочный сертификат активно рекламируемой в фильме популярной косметической сети оказался бы лучшим подарком к празднику, чем кино.