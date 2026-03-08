Сборник ценных, но уж очень очевидных советов. Что не так с фильмом «К себе нежно»

«К себе нежно» — художественный полный метр, снятый по следам одноименного нон-фикшн бестселлера Ольги Примаченко. Если судить по фильму, можно предположить, что советы в книге собраны не слишком оригинальные, но в целом дельные: живи, а не существуй, прислушивайся к себе, не бойся собственных эмоций. Всю эту сверхценную информацию решили донести до целевой аудитории (то есть до страдающих от неуверенности, склонных к паникерству и, видимо, всех остальных женщин) в игровой форме прямо перед 8 марта.