Зрители «Мосфильм. Золотая коллекция» назвали любимые роли Андрея Миронова

Рейтинг возглавила роль Геши Козодоева в «Бриллиантовой руке»
Андрей Миронов и Юрий Никулин в фильме «Бриллиантовая рука»
Андрей Миронов и Юрий Никулин в фильме «Бриллиантовая рука»

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Роль Геши Козодоева в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» возглавила рейтинг любимых ролей Андрея Миронова по версии зрителей телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция». Это следует из результатов опроса, проведенного каналом к 85-летию со дня рождения актера, сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала.

«Больше половины зрителей — 55% — назвали любимой ролью Миронова образ незадачливого контрабандиста Геши Козодоева из фильма “Бриллиантовая рука”. Во время съемок актер много импровизировал: именно он придумал характерный жест своего героя — откидывание головы назад. Песня “Остров невезения”, которую Козодоев исполняет на теплоходе, также появилась вне сценария», — говорится в сообщении.

Андрей Миронов и Юрий Никулин в роли Геши Козодоева и Семена Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука»
Андрей Миронов и Юрий Никулин в роли Геши Козодоева и Семена Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука»

На втором месте оказалась роль Димы Семицветова в комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», набравшая 35% голосов. Режиссер сам пригласил Миронова в картину, рассчитывая, что актер сможет сделать образ более многогранным.

Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»
Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»

С небольшим отрывом на третьем месте роль милиционера Васильева в еще одной картине Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Многие опасные трюки в этой советско-итальянской комедии актер исполнил самостоятельно: спускался из окна шестого этажа гостиницы, висел над Невой, держась за край разведенного моста, на ходу машины полз по пожарной лестнице, снимался со львом, нырял с катера в реку.

Четвертое место зрители отдали роли Романа в романтической комедии «Три плюс два» (33%). Сценарий фильма был написан Сергеем Михалковым по мотивам его пьесы «Дикари». Режиссер Генрих Оганесян решил «омолодить» персонажей, и на пробы пригласили 21-летнего Миронова.

Кадр из фильма «Три плюс два»
Кадр из фильма «Три плюс два»

Пятерку лидеров замыкает педиатр Виктор из комедии Аллы Суриковой «Будьте моим мужем» (29%). По словам режиссера, именно Миронова она изначально видела в этой роли, однако актер дал согласие на участие в фильме лишь спустя несколько месяцев и предложил добавить в сценарий новые эпизоды.

Другие роли

Андрей Миронов в фильме «12 стульев»
Андрей Миронов в фильме «12 стульев»

Шестое место занял Джонни Фест из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» (26%). На седьмой строчке — Остап Бендер в экранизации романа Ильфа и Петрова «12 стульев» режиссера Марка Захарова (24%). Восьмую позицию занимает министр-администратор из фильма «Обыкновенное чудо» (23%), также поставленного Захаровым.

Андрей Миронов и Лариса Голубкина в фильме «Трое в лодке, не считая собаки»
Андрей Миронов и Лариса Голубкина в фильме «Трое в лодке, не считая собаки»

Девятое место зрители отдали роли Джерома К. Джерома в экранизации романа «Трое в лодке, не считая собаки» режиссера Наума Бирмана (21%). В картине Миронов исполнил сразу несколько образов, включая миссис Байкли и дядюшку Поджера. Замыкает десятку Фадинар — герой музыкальной комедии Леонида Квинихидзе «Соломенная шляпка» (20%).

Опрос проводился в социальных сетях телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», в нем приняли участие 1 520 человек.