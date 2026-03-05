Зрители «Мосфильм. Золотая коллекция» назвали любимые роли Андрея Миронова

С небольшим отрывом на третьем месте роль милиционера Васильева в еще одной картине Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Многие опасные трюки в этой советско-итальянской комедии актер исполнил самостоятельно: спускался из окна шестого этажа гостиницы, висел над Невой, держась за край разведенного моста, на ходу машины полз по пожарной лестнице, снимался со львом, нырял с катера в реку.