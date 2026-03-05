Гоша Куценко признался, что ему запретили приходить к дочерям в школу

«Девочки немножко стесняются меня. Они не пускают меня в школу. Я не могу прийти за ними. Мне это запрещено. Негласно, но я чувствую, что это момент такого отчуждения. Мне кажется, девочки меня любят. Был бы я плохим батей, меня бы они не любили. Надеюсь, дети меня не стыдятся. Мне кажется, они боятся гордиться мной, чтобы потом не разочароваться», — поделился кинопродюсер.