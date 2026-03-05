Звезда «Реальных пацанов» впервые за долгое время вышла в свет с мужем

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер вышла в свет с мужем Максимом Белбородовым. Актеры приехали на премьеру фильма «Тюльпаны». Они позировали фотографам на красной дорожке перед показом, и артистка поделилась в соцсети кадрами с мероприятия.
В феврале 2024 года знаменитость вышла замуж за звезду фильма «28 панфиловцев», а в июне родила от Белбородова сына. Актриса захотела назвать мальчика в честь его отца. Артист признавался в интервью, что удивился решению жены, но принял ее выбор.
Ранее Зоя Бербер поделилась редкими фото с подросшими детьми.