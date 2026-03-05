Ричмонд
Звезда «Реальных пацанов» впервые за долгое время вышла в свет с мужем

Актриса Зоя Бербер появилась на публике с мужем
Максим Белбородов и Зоя Бербер, фото: пресс-служба
Максим Белбородов и Зоя Бербер, фото: пресс-служба

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер вышла в свет с мужем Максимом Белбородовым. Актеры приехали на премьеру фильма «Тюльпаны». Они позировали фотографам на красной дорожке перед показом, и артистка поделилась в соцсети кадрами с мероприятия.

Зоя Бербер и Максим Белбородов, фото: пресс-служба
Зоя Бербер и Максим Белбородов, фото: пресс-служба

В феврале 2024 года знаменитость вышла замуж за звезду фильма «28 панфиловцев», а в июне родила от Белбородова сына. Актриса захотела назвать мальчика в честь его отца. Артист признавался в интервью, что удивился решению жены, но принял ее выбор.

Ранее Зоя Бербер поделилась редкими фото с подросшими детьми.