Бренд Swarovski представил хрустальные фигурки героев «Шрэка»

Бренд Swarovski выпустил коллаборацию с мультфильмом «Шрэк» к 25-летию франшизы. Об этом сообщает Telegram-канал «Клиент всегда прав».
Swarovski представил хрустальные фигурки персонажей из мультфильма: Шрэка, Фионы, Осла, Кота в сапогах и Пряни. Сообщается, что самая большая 13 см высотой и с 551 гранью. Цены на изделия начинаются от 14 500 рублей.
Интернет-пользователи разделились во мнениях. Пока одним не понравился внешний вид фигурок, другие восторгались.
«Как будто Фиона не совсем удачно вышла, не?», «Какие уродливые», «Кот в сапогах бесподобен», «Уродцы. Надо было гладкими их делать», «Осел как из компьютерных игр», «Никогда не думала, что скажу это, но я хочу осла», — писали подписчики канала.