Селена Гомес откровенно рассказала о своем биполярном расстройстве

Селена Гомес стала гостьей подкаста Friends Keep Secrets, в котором она появилась вместе с мужем, Бенни Бланко. Певица призналась, что ей поставили неправильный диагноз, прежде чем она узнала о биполярном расстройстве.
«Я знала, что со мной что-то не так... Врачи просто делали предположения, а я ходила к нескольким психотерапевтам. Это так сложно. Очень тяжело говорить о таких вещах. И для меня поход к психотерапевту — это чертовски трудная задача», — отметила Гомес.
Артистка рассказала, что для постановки правильного диагноза и назначения подходящего лечения ей пришлось обращаться к разным специалистам. Она подчеркнула, как важно не сдаваться.
За плечами знаменитости посещение четырех разных реабилитационных центров. Это в конечном счете помогло ей понять свой диагноз. Бланко добавил, что у его супруги все еще бывают периоды, когда она не понимает, что с ней происходит, и у нее начинается мания.
«Иногда она даже не помнит, что с ней происходило. Это очень деликатный вопрос, потому что, строго говоря, не стоит говорить с человеком об этом, когда он в пограничном состоянии. Она такая чувствительная, она может заранее сказать: "Кажется, у меня начинается мания"», — объяснил Бенни.
В ответ Гомес дала понять, что никогда не стыдится этих приступов: «Хорошо, когда рядом есть партнер, который понимает, где находится эпицентр, и встречает тебя в этом состоянии. И тогда постепенно начинаешь понимать, что же на самом деле происходит».
Со временем певица стала лучше понимать, как биполярное расстройство влияет на ее повседневную жизнь, и теперь может жить более свободно, чем когда-либо прежде: «Для меня терапия стала откровением, которое позволило мне наконец понять: "Вот почему я вела себя так, а не иначе. Вот почему все остальные смогли так быстро прийти в себя, а я нет". Я действовала из страха, действовала из любви, действовала из страсти. Все это было непоследовательно, это было безумие».
Ранее Селена Гомес поделилась первыми впечатлениями от замужества.