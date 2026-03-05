Селена Гомес откровенно рассказала о своем биполярном расстройстве

Со временем певица стала лучше понимать, как биполярное расстройство влияет на ее повседневную жизнь, и теперь может жить более свободно, чем когда-либо прежде: «Для меня терапия стала откровением, которое позволило мне наконец понять: "Вот почему я вела себя так, а не иначе. Вот почему все остальные смогли так быстро прийти в себя, а я нет". Я действовала из страха, действовала из любви, действовала из страсти. Все это было непоследовательно, это было безумие».