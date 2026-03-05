Сейчас Дэниэл занят в спектакле «Every Brilliant Thing» («Каждая прекрасная вещь»). Для него это уже шестая работа на Бродвее. Зрители становятся частью действия: они зачитывают пункты из списка «всего прекрасного в жизни», который главный герой составляет для своей матери, страдающей депрессией.