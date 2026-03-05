Ричмонд
«Метлы на Бродвее»: Том Фелтон трогательно поддержал Рэдклиффа на премьере

Том Фелтон пришел поддержать коллегу на театральной премьере
Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон / фото: соцсети
Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон / фото: соцсети

38-летний Том Фелтон поделился трогательными снимками с 36-летним Дэниэлом Рэдклиффом, которого пришел поддержать на премьере бродвейской постановки.

«Метлы на Бродвее», — подписал Фелтон фотографии.

Актеры прославились благодаря съемкам в фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере. Во франшизе актеры играли антагонистов: Фелтон исполнил роль Драко Малфоя, а Рэдклифф — Поттера.

Дэниэл Рэдклифф и Том Фелтон / фото: соцсети
Дэниэл Рэдклифф и Том Фелтон / фото: соцсети

Сейчас Дэниэл занят в спектакле «Every Brilliant Thing» («Каждая прекрасная вещь»). Для него это уже шестая работа на Бродвее. Зрители становятся частью действия: они зачитывают пункты из списка «всего прекрасного в жизни», который главный герой составляет для своей матери, страдающей депрессией.

Том Фелтон тоже играет на Бродвее: актер вернулся к роли Драко Малфоя в постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Том Фелтон и Дэниэл Рэдклифф
Том Фелтон и Дэниэл РэдклиффИсточник: Legion-Media.ru

Это не первое воссоединение бывших коллег за последнее время. В конце 2025 года Рэдклифф и Фелтон были замечены вместе на премьере спектакля «Мы едем, едем, едем» — тогда фанаты магической вселенной впервые за 14 лет увидели любимых актеров в одном кадре.