Сергей Бурунов рассказал о сложных отношениях с детьми своей возлюбленной

Сергей Бурунов признался, что у него сложные отношения с детьми Екатерины Леви
Сергей Бурунов с возлюбленной на премьере фильма «Новая теща», фото: пресс-служба
Сергей Бурунов с возлюбленной на премьере фильма «Новая теща», фото: пресс-служба

Актер Сергей Бурунов рассказал в интервью Надежде Стрелец о сложных отношениях с детьми своей возлюбленной Екатерины Леви. Артист признался, что первое время был растерян и не понимал, как выстраивать коммуникацию. По словам шоумена, у них по-прежнему возникают конфликты из-за ревности.

«Это очень больная тема. Очень тяжело. У меня не было никогда детей, а надо выстраивать коммуникацию… Эдипов комплекс работает вкруговую. Ревность… и с моей стороны тоже. Вся абсолютная любовь, обожание, забота отдаются туда. И это естественно. Но я в какой-то момент не был к этому готов, но работаю над этим. Сначала было просто невыносимо. Екатерина просто разрывалась. Меня выберет — они начинают вставать в стойку, их выберет — я бешусь. Я был растерян, не знал, какие ключи подбирать. С девочкой проще, а с мальчиками очень тяжело. И страшно бывает порой», — поделился он.

Артист заявил, что ему страшно становиться отцом. И пока они с возлюбленной не думают об общем ребенке.

Ранее Мария Аронова рассказала об особой связи с Сергеем Буруновым.