Сергей Бурунов рассказал о сложных отношениях с детьми своей возлюбленной

«Это очень больная тема. Очень тяжело. У меня не было никогда детей, а надо выстраивать коммуникацию… Эдипов комплекс работает вкруговую. Ревность… и с моей стороны тоже. Вся абсолютная любовь, обожание, забота отдаются туда. И это естественно. Но я в какой-то момент не был к этому готов, но работаю над этим. Сначала было просто невыносимо. Екатерина просто разрывалась. Меня выберет — они начинают вставать в стойку, их выберет — я бешусь. Я был растерян, не знал, какие ключи подбирать. С девочкой проще, а с мальчиками очень тяжело. И страшно бывает порой», — поделился он.